Congo-Kinshasa: Le nouveau chef des Kamuina Nsapu attendu prochainement dans le Kasaï

Cette étape, pour la famille Namuina Nsapu, devrait mettre fin aux violences dans le Kasaï. Ses revendications ont été satisfaites et le nouveau chef a déjà appelé au calme. Mais depuis l'été dernier, l'insurrection s'est beaucoup transformée : la contestation a gagné cinq provinces et affecté 1,5 million de personnes. On compte des centaines de morts, des fosses communes ont été découvertes.

En RDC, dans le Kasaï, le conflit va-t-il s'apaiser après la désignation d'un nouveau chef coutumier pour la communauté, Kamuina Nsapu, dont la révolte a entrainé le début des violences ? Son leader a été tué, en août et sa famille a désormais choisi un successeur. Il devrait arriver dans les prochains jours à Kananga pour y être intronisé et adoubé par le pouvoir central.

