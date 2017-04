Congo-Brazzaville: Santé publique - Dépistage gratuit au profit des habitants de Ouenzé

A la question de savoir s'il y a des ambitions politiques au-delà de ces actions, le conseiller Romi Oyo, a répondu ne pas lier ces oeuvres de bienfaisance à une quelconque pré-campagne. « Depuis longtemps je mène des activités dans mon Ouenzé natale en particulier et dans les différentes communes de Brazzaville en général. C'est dans un élan de solidarité que je le fais. En ce qui concerne ma candidature aux élections législatives, je suis encore en train de réfléchir. Certes, les parents de Ouenzé me réclament chaque fois que je suis en face d'eux, mais je préfère laisser le temps au temps, au lieu d'aller vite en besogne », a-t-il déclaré.

Aussi, la fondation a signé un partenariat avec le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville et l'hôpital central des armées Pierre Mobengo. Ceci, pour faciliter la prise en charge des cas sérieux. Le docteur Ngouoni, médecin généraliste et spécialiste en ORL au CHU de Brazzaville, a affirmé que les consultations se passent très bien. « Nous avons remarqué que la majorité est constituée de gens du 3e âge, notamment à partir de 60 ans, qui ont arrêté leur traitement, faute de moyens financiers. Ils seront pris en charge prochainement. Quant aux jeunes, ils ont des tensions artérielles normales et des chiffres glycémiques normaux.

Cette campagne a tenu compte d'un constat amère selon lequel les Congolais ne contrôlent pas leur santé et, de ce fait, sont surpris par des cas de diabète et de tension artérielle. La fondation a jugé bon de la commencer à Ouenzé dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, qui est sa base. « Charité bien ordonnée commence par soi-même », a-t-il dit.

