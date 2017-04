Cameroun: Les dirigeants de l'Udm s'ouvrent à la presse

Les 13 et 14 Avril 2017, ils étaient près de 50 journalistes rattachés à différents organes de presse nationaux et internationaux. Ils ont séjourné sur les collines du savoir à Bangangté, à l'effet de toucher du doigt, les réalités de cette institution universitaire.

Pendant 2 jours, face aux professionnels de médias, il était question pour les dirigeants de l'Association pour l'Education et le Développement (AED), et de l'Université des Montagnes (UdM) de lever sans faux fuyant, toutes incompréhensions ,de porter tout le monde au même niveau d'information, et bien plus, de tisser une plate-forme d'échanges perpétuels, aux fins d'éviter des sujets susceptibles de travestir la réalité des faits sur la montagne.

Sans vouloir à tout prix se mettre dans la posture défenderesse, les hauts responsables des 2 institutions de tous rangs et prérogatives, ont dit inviter la presse, pour mieux renforcer la connaissance de l'UdM: ses offres de formation, son rapport qualité-coût de la formation, des opportunités après la formation, ses organes et structures internes, ce que sont devenus ses près de 1600 diplômés, la qualité de son personnel, surtout enseignant, son nouveau campus situé sur « sa colline près du ciel » de Banékané, la convention de prêt de 5 milliards entre l'AFD et l'AED. L'éventuel retour des mis à l'écart a été également évoqué, sans oublier le récent mouvement d'humeur des étudiants de pharmacie et de chirurgie dentaire qui a été géré de manière définitive. Bref, l'institution a été passée au peigne fin.

Comme si vous y étiez

Arrivés de Douala, de Yaoundé, le 13 avril, des journalistes se sont joints à leurs confrères de la région de l'Ouest d'abord à Mfetum, campus qui abrite la présidence de l'UdM et l'essentiel des bureaux administratifs. Chacun a pris une place dans les bus flambants neufs nouvellement acquis, direction campus de Banékané. A Banékané, une salle somptueusement décorée attendait les journalistes. Toutes les places sont indiquées, chacun s'asseyant devant l'étiquette de l'organe auquel il est rattaché.

Prenant la parole en premier, Henri Njomgang, président de l'AED, Association fondatrice de l'UdM, a souhaité la bienvenue à tous les hôtes. Donnant aux hommes de médias tout son estime. « Vous êtes la fenêtre du monde. Et c'est à ce titre que je me sens très honoré par votre aimable visite ». Le fidèle serviteur a, entre autres, rappelé l'aventure qui commence en 1994, « lorsque, préoccupés par un vide, nous en avions conçu l'idée, il a fallu de tergiversation et de doute pour parvenir à l'ouverture des portes en 2000 par la faculté de médecine ». Henri Njomgang n'a pas manqué de surfer sur les difficultés de l'institution, mais comptant sur la diaspora disséminée partout dans le monde, tout augure les lendemains radieux.

A son tour, le Pr Lazare Kaptué, a porté le salut de toute la communauté de l'UdM « à l'occasion de cette merveilleuse rencontre à laquelle vous avez bien voulu nous faire honneur de prendre part, afin d'entendre, de voir, mais surtout de découvrir de près pour les rependre ensuite, les vraies réalités de ce temple du savoir dont on nous fait dire que l'écho dépasse les frontières du territoire national », a-t-il renchérit. Le sage guide de l'UdM a mentionné les tutelles et les parrainages académiques, les offres de formations, le taux d'employabilité des diplômés, bien plus du rêve qui est de « passer d'une université sous tutelle à une université autonome à travers le processus de certification et d'homologation ».

Le Pr Yimgaing Moyo, vice-président de l'AED, a évalué le niveau du projet d'extension et de modernisation de l'UdM. A en croire l'architecte, d'ici 4 mois, les bâtiments seront réceptionnés et inaugurés. Pour l'heure, après les bruits de couloir, les travaux avancent normalement.

Le Pr Jeanne Ngogang, vice-présidente chargée de l'Enseignement et de la Recherche, dans sa tenue des beaux jours, dans son rôle de master of ceremony, a clôturé la phase protocolaire. Elle a présenté sur PowerPoint tous le visage de l'université des Montagnes, notamment ses salles de cours, ses laboratoires, son organigramme, son niveau de recherche, ses partenaires, son mode de recrutement...

Pendant la phase des échanges, les professionnels de médias ont eu des réponses à leurs questions même à des plus tendancieuses. Eric Fomo de Cameroun Tribune, Paul Mahel de Vox Africa, Georges Alain Boyomo, nouveau directeur de publication de Mutations, Thomas Mbega de Vision4 et bien d'autres, se sont montrés satisfaits de la lumière apportée aux différentes préoccupations qui taraudaient encore leurs esprits. Une visite du chantier a suivi. Tous les 5 bâtiments en construction ont été visités.

Les Cliniques Universitaires des Montagnes

Là, Dr Serges Honoré Tchoukoua, administrateur de l'établissement a présenté l'ambulance médicalisée. Il a renseigné aux journalistes que c'est l'unique machine dans la grande Région Ouest-Nord-ouest. C'était aussi l'occasion pour lui de donner la bonne information sur l'engin, notamment en rassurant des hommes et femmes de média que c'est un appareil flambant neuf, contrairement à ce que « des gens de mauvaise foi ont voulu laisser transparaitre ». Dr Tchoukoua s'est aussi longuement attardé sur l'unité d'hémodialyse qui est devenue, la référence dans les régions de l'Ouest et du Nord-ouest. Non sans mentionner le niveau d'accueil de l'hôpital, ses 14 spécialistes, ses laboratoires d'analyse médicale, sa consultation qui coute 1500 F seulement, car subventionnée à hauteur de 13 500 F, son extension et de sa morgue en devenir.

Après cette brillante présentation, les journalistes sont montés dans les bus et ont mis le cap sur le royaume Batoufam, où ils ont eu droit à un premier déjeuner, mais surtout ont été reçus par le roi de ce village. Du retour de Batoufam, la visite des installations de Mfetum a continué. Des anciens diplômés assurant la relève, guidaient les présentations. Le 14 avril, dès 9heures, les journalistes étaient déjà prêts pour un nouveau périple. Après le petit déjeuner, une salle décorée de la même manière, servait de cadre à la séance de débriefing.

Des échanges ont tourné sur des non-dits. En bons parents de famille, les dirigeants ont une fois de plus ouvert grandement leurs cœurs, sont allés jusqu'à étaler leurs vies privées en passant par la cuisine interne de l'institution. « C'était vrai, spontané, naturel », a reconnu un journaliste.

Toute la vérité a été finalement dite, concernant la genèse du conflit entre les membres de l'EAD-UdM, ayant débouché à la mise à l'écart de certains. L'engagement a été réitéré quant à limiter la fuite des cerveaux, en assurant aux jeunes camerounais, la formation de qualité, quitte à ce que certains continuent dans leur élan déstabilisateur.

De mémoire, depuis 2015, d'anciens responsables du fait de leur mise à l'écart, ont engagé une interminable bataille visant à dénigrer l'image de l'UdM-AED. A en croire ceux qui conduisent actuellement la destinée de l'UdM, le profil clivant de ses contradicteurs, ne pourra en rien avoir de l'incidence sur sa trajectoire fulgurante. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la montagne du savoir est tranquille.