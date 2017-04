Algérie: Réhabilitation de Djamaâ Lekbir de Constantine - Parachèvement des travaux avant le Ramadhan

La mosquée Sidi El Kettani, construite par Salah Bey en 1776, celle appelée Sidi Lakhdar, considérée comme une des mosquées à grande valeur architecturale et historique à l'échelle nationale et la mosquée de Sidi Affane, datant de l'époque Ziride (XIIe siècle), située dans la basse Souika figuraient parmi les chantiers de réhabilitation.

Le bureau d'étude URBACO assurera toutes opérations de suivi et de contrôle, a-t-on encore précisé auprès des services de la wilaya, affirmantque le recours à ces mesures a eu lieu après plusieurs tentatives de "redressement" engagées par les autorités locales. Dans ce sens, la même source a indiqué que les autorités locales ont "appliqué la réglementation en vigueur en ce qui concerne la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et le maître de l'oeuvre pour remédier aux défaillances enregistrées et relancer ce chantier dont l'objectif était "de le livrer en prévision du prochain mois du Ramadhan".

La désignation de ces deux intervenants a été décidée suite aux "lacunes et défaillances" constatées dans la conduite de ce chantier, lancé depuis 2014 pour un délai de 12 mois, a-t-on souligné de même source, précisant que "toutes les mesures administratives et organisationnelles relatives au transfert de ce marché ont été déjà finalisées".

