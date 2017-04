Guinée: Paul Moussa Diawara - "Que les responsables du RPG Arc-en-ciel comprennent... .."

Le Mouvement des patriotes pour le développement (MPD) a tenu ce samedi 15 avril 2017 son assemblée générale à son siège à Yimbaya dans la commune de Matoto.

Dans son discours devant ses partisans fortement mobilisés, Paul Moussa Diawara Président du MPD et DG de l'OGP a apporté des précisions sur l'alliance entre sa formation politique et le RPG-Arc-en-ciel.

Selon lui, cette assemblée générale est une nouvelle occasion de montrer une fois de plus son engagement et sa détermination d'accompagner le président Alpha Condé sur le plan politique et administratif. Il a évoqué notamment des nombreuses réformes qu'il a réussies à faire l'Office guinéen de publicité (OGP).

"Désormais, les structures à la base doivent se mobiliser tous les samedis ici au siège du parti MPD pour participer aux assemblées générales hebdomadaires. Car, je peux dire aujourd'hui sans ambages, sans aucune erreur et sans superflu que le MPD a grandi et qu'il est incontournable de nos jours sur la scène politique guinéenne. Cette mobilisation est une démonstration de force qui montre et démontre à ceux qui pensent autrement que notre parti est désormais dans le renouveau du paysage politique et démocratique de notre pays", a-t-il indiqué.

Plus loin, il a précisé que son parti politique se trouve dans la mouvance présidentielle et qu'il est allié inconditionnel au président Alpha Condé et du RPG Arc-en-ciel.

Aux dires de Monsieur Diawara, le MPD joue et jouera son rôle et sa partition dans le but de l'atteinte des objectifs du Pr Alpha Condé.

"Ce travail, le MPD le fait déjà à travers ce que nous avons fait au cours des élections législatives et présidentielles. Le MPD a mobilisé et il a apporté sa contribution en tant qu'allié pour la victoire du président Alpha Condé à Matoto, à Guéckédou, à Kissidougou, à Dubréka, à Coyah, etc. Nous demandons encore au RPG Arc-en-ciel de savoir, de retenir et de comprendre que nous sommes des partenaires politiques, nous sommes des alliés politiques et que nous jouons notre rôle. Que les responsables du RPG Arc-en-ciel comprennent également que je suis un pur produit de cette formation politique dans laquelle mon feu père, Capitaine Balla Diawara a milité", lance le patron du MPD et de l'OGP.