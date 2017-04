Guinée: La mère de Paul Pogba honorée

La structure Ggouma Communication a organisé le samedi 15 avril 2017, sa 13ème édition de la nuit de l'excellence de la femme guinéenne. La cérémonie s'est déroulée à Novotel en présence de la Ministre de l'Action Sociale et de plusieurs femmes venues de différents secteurs d'activités socio-professionnelles. La couronne de l'année 2016-2017 (femme de l'année) a été décernée à la présidente de l'ONG les "Petits Anges" Bintou Condé, et l'autre grand prix (femme à l'honneur) quant à lui a été décerné à Yeo Mathias Diaby maman du footballeur international Paul Pogba ; toutes deux compatriotes guinéennes de la Diaspora.

Le thème retenu pour cette 13ème édition est : "l'implication des femmes dans la préservation de l'environnement de la lutte contre le réchauffement climatique".

Selon la journaliste Gnoumassé Daffé et patronne de Gnouma Communication, ces différents trophées consistent à valoriser et de promouvoir le leadership féminin en Guinée. Car, pour elle, la femme guinéenne mérite d'être vue, d'être célébrée et pourquoi pas être encouragée. «La femme à l'honneur de cette année ne réside pas en Guinée à temps plein, c'est une femme manager, c'est un prix dédié aux femmes qui ne peuvent pas participer au concours mais qui méritent d'être vue. Madame Yeo Mathias Diaby est cette maman du footballeur international, Paul Pogba le plus payé au monde dont le village a été visité par des grands reporters occidentaux. Donc, à travers cette distinction, nous voulons apporter notre solidarité à cette femme. Quant à la femme de l'année, madame Bintou Condé, elle est la présidente de l'ONG les "Petits Anges" qui elle aussi réside en Belgique ; mais c'est une femme qui a mené plein d'activités ici en Guinée pendant la période d'Ebola. Et elle continu à aider notre pays dans le cadre humanitaire », a-t-elle indiqué.

Ce prix a été aussitôt validé par madame la ministre de l'Action Sociale, Sanaba Kaba qui confirme le dynamisme de cette dame : « C'est cette femme (Bintou Condé) qui mobilise des Dons à partir de l'extérieur, elle paie le transport et le dédouanement, puis déplace des camions pour leur distribution à travers toute la Guinée. Si cette femme a ce prix aujourd'hui, c'est la Guinée qui gagne, ce n'est pas un cadeau, c'est un mérite. C'est pourquoi le Ministère de l'Action Sociale valide son prix », a témoigné Sanaba Kaba.

De leur côté, les lauréates ont exprimé toute leur reconnaissance à la structure Gnouma Communication et ont réitéré leur engagement à poursuivre le combat pour le bonheur de la Guinée. « Je suis émue et très heureuse, je suis guinéenne de la Diapora et depuis 2011, mon ONG est au chevet des enfants orphelins de la Guinée, je suis contente d'être reconnue dans mon pays, car, en Belgique j'en ai eu d'autres prix notamment le trophée de l'union des femmes africaines dans l'humanitaire en 2014. Mais celui de la Guinée que la structure Gnouma Communication m'a attribué est le plus beau cadeau, il me va droit au cœur, par ce que c'est de mon pays. Je continuerai a me battre pour les enfants de mon pays ; et croyez moi, j'ai le soutien de mes fils et de mes amis de la Belgique. J'ai déjà installé un centre d'informatique à Boffa... Je dédie ce prix aux femmes de la Diaspora pour leur dire qu'on nous attend chez nous en Guinée, et tout le monde peut faire comme moi ou plus », lance Bintou Condé.

Très touchée par cette distinction, madame Yeo Mathias Diaby dit rentré dans son pays natal par la grande porte : « je suis très très contente de cette distinction, ça été une grande surprise pour moi, que du bonheur ; vraiment je suis très touchée. Je suis très contente de mes compatriotes guinéennes, car je suis très honorée par Gnouma Communication. Je dédie ce prix à ma famille, à mes enfants qui ont fait qu'aujourd'hui je suis mondialement connue ».

Engagée à soutenir ses enfants depuis à bas âge, la femme à l'honneur augmente son champ d'actions après cette distinction : « le combat sera maintenant dans tous les domaines, chez les femmes, chez les hommes et chez les enfants. Il sera question d'améliorer pour un premier temps, les conditions de vie de la jeunesse guinéenne », a-t-elle rassuré.

En plus de ces deux prestigieux trophées, près d'une dizaine d'autres prix de reconnaissance ont été décernés à d'autres femmes qui se sont illustrées dans certains domaines d'activités socio-professionnelles, c'est le cas de la femme de feu Doyen BÂ Mamadou (Banque Mondiale), Mariame Bah qui a remporté le prix du meilleur investissement politique, qu'elle a décerné à son défunt mari qui selon elle "a été l'un des premiers à ramener la Démocratie en Guinée". Aussi, celui de "l'efficacité à son poste" décerné à Néné Oudia Baldé, fondatrice de l"Université des Nouvelles Technologies qui elle aussi a dédié son prix à son défunt mari, "c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix ; je remercie les personnes qui m'ont soutenu et qui ont voté pour moi ; je remercie Madame Ngoumassé Daffé et son équipe ; je dédie ce prix à mon défunt époux qui m'a toujours accompagné dans mes activités".

Auparavant, les membres du jury ont rappelé le mode de sélection des nominées pour dire : qu' "il y'a eu un vote qui a été effectué concernant les femmes plus ou moins connue au niveau des différents secteurs et qui ont été présélectionnées pour leur efficacité, leur bilan, leur bravoure et le sens de leur leadership qu'elles ont eu a présenté des deux dernières années. Le vote s'est effectué par sms, par fiches de vote par le public ainsi que par des médias avant la délibération du jury".

Très impressionnée par la grandeur de la mobilisation, l'initiatrice ne compte pas baisser les bras et promet de continuer à honorer les femmes exceptionnelles chaque année. « Ce que la structure Ggnouma Communication a vu aujourd'hui (samedi 15 avril) lors de cette 13ème édition dépasse de tous commentaires. Cette mobilisation, cette adhésion, cette explosion de joie, ce leadership exprimé par les différentes femmes venues de partout nous oblige à aller de l'avant chaque année avec notre créneau qui est l'innovation à chaque évènement ».

Une invite a été faite par l'ancienne ministre de l'Environnement Kadiatou N'diaye à l'endroit des femmes nominées pour un travail harmonieux dans le cadre de la protection de l'environnement.

Voici entre autres les différents prix : "Le prix du meilleur espoir féminin ; le prix du meilleur espoir des secteurs de la défense et de la sécurité ; le prix du meilleur exemple d'efficacité à son poste ; le prix du meilleur leadership féminin ; le prix de la meilleure ONG et du meilleur engagement citoyen ; le prix du courage et de l'innovation et le prix du meilleur investissement en milieu rural".

Une prestation artistique et un défilé de mode ont trouvé leurs places à cette soirée. Rendez-vous donc pour l'année prochaine pour d'autres trophées.