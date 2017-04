Mauritanie: BNM/ Rencontre Club PPP - M. Michel SAPIN, Ministre Français de l'économie et des Finances

Le ministre français de l'économie et des finances, M. Michel Sapin est arrivé dimanche à… Plus »

Le Club Mauritanien a pour objectifs de créer un lieu d'échanges et de dialogue entre les acteurs privés du PPP et les décideurs publics afin de réfléchir aux évolutions législatives et réglementaires à apporter pour favoriser l'amélioration et le développement de ce secteur dans le cadre de la nouvelle loi sur les PPP.

Le Club PPP Mauritanie est le fruit d'un partenariat avec le Club Français MedAfrique . Une coopération qui le positionne dans un réseau dynamique dont l'objectif est de promouvoir et de développer les PPP dans la zone Méditerranéenne et en Afrique Francophone.

Un échange d'allocutions a eu lieu entre Mr Mohamed ould NOUEIGUED, PDG de la BNM et Délégué général du Club PPP Mauritanie, et Mr Michel SAPIN, suivi d'interventions de chefs d'entreprises partenaires du Club PPP Mauritanie.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.