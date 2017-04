Sénégal: La SONES et la SDE au chevet de Thiadiaye

Au total, 22 agents des Sociétés de Croix-Rouge sénégalaise et gambienne, du Comité… Plus »

Aussi pour améliorer le système d'alimentation en eau potable de cette commune de la Petite Côte, elle a entrepris un programme d'investissement pour des ouvrages de production, notamment la réalisation de deux forages, une station de traitement pour un coût global de 980 millions de francs CFA ainsi qu'un réseau d'extension et de branchements sociaux évalué à plus de 150 millions de francs CFA.

En outre, dans le cadre de la sécurisation de la production dans les villes monovillages, la SONES a réalisé cette année un deuxième forage et son équipement pour plus de 140 millions de francs CFA.

Cette station a permis d'abattre la teneur du fluor jusqu'à 0,3 mg par litre et de réduire la minéralisation et de porter à 87% la production qui est passée de 143 341 m3 par jour en 2008 à 269 287 aujourd'hui.

Invités samedi à Thiadiaye par le maire Me Oumar Youm, les directeurs généraux de la SONES et de la Sénégalaise des eaux (SDE) étaient venus s'enquérir de la vulnérabilité du système d'approvisionnement en eau potable de la collectivité locale.

