Gabon: Les pluies au pays - Les Librevillois et les pieds dans l'eau

Encore combien de temps faut il encore attendre pour sauver les Librevillois de ces angoisses et désolations quand dame nature commence à verser ses larmes ? Combien de temps les travaux débutés vont-ils s'achever ? Combien de temps faut il encore attendre pour venir en aide aux sinistrés qui parfois, sans son abris. La question de logements revient sur la table et les Gabonais attendent toujours. Mais jusqu'à quand... ? se demandent les populations sinistrées.

"L'Etat se préoccupe t-il de ses populations qui, chaque jour ne cessent de se lamenter ? C'est à croire que les gouvernants se nourrissent des cris, des larmes et des pleures de ses administrés. Je crois que ces gens là ont besoin d'être exorcisés. Il me semble qu'ils sont à la fois sourds et muets, aveugles, que sais je .Mais le temps vient, celui de la fin de chaque chose", nous dit une mère confuse et dans tous ses états.

Dans un quartier du premier arrondissement de Libreville, le constat est le même. Ici, le Guégué est sorti de son lit et soumet à sa volonté, les riverains à mettre leurs pieds dans l'eau. « On y peut rien. Que voulez vous qu'on fasse. Les moyens mis à la disposition pour travailler les bassins versants ont été détournés. C'est la preuve qu'on se fout de nous, nous peuple gabonais. Ils vont encore accuser le changement climatique. Ils nous prennent pour des idiots ces gens là. Mais pour qui se prennent-ils enfin !!! Mais, mais... » réagi un homme en colère.

La pluie qui s'est abattue à Libreville dans la nuit du samedi à dimanche, a non seulement inquiété les habitants de la capitale gabonaise, mais surtout créé des inondations et mis leurs pieds dans l'eau. Situations alarmantes que déplorent ceux qui vivent surtout dans certains quartiers où les canalisations manquent à l'appel.

