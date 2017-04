Angola: Récupération des corps de victimes de noyade à Luanda

Luanda — Les corps de trois personnes, de 08 à 23 ans d'âge, victimes de noyade, ont été récupérés durant le week-end prolongé par des plongeurs du projet "Praias Seguras de Angola (PSA) » (Plages sûres d'Angola), dans les municipalités de Viana, Cacuaco et Cazenga, province de Luanda.

Le porte-parole du commandement provincial du Service de Protection Civile et Incendies, Faustino Minguês, a déclaré à l'Angop que les noyades avaient eu lieu dans dans le fleuve Cuanza, dans la localité de Calumbo, sur la plage du siège de la municipalité de Cacuaco et dans un fossé de drainage à Cazenga.

Selon lui, les baigneurs doivent être prudents du danger causé par les ondes de la mer et les courants des vives-eaux des rivières, qui exigent plus d'attention aux baigneurs.

Dans l'entre-temps, durant la période en question, il a également été notifié huit incendies, ayant affecté les secteurs de l'habitat, transport et commerce dans les municipalités de Luanda (Ingombota, Sambizanga et Maianga), Kilamba-kiaxi et Talatona.

Par ailleurs, des experts en Protection civile ont encore procédé à deux ouvertures de portes dans les centralités de Kilamba et Sequele, et ont évacué 13 patients vers les unités hospitalières publiques et privées.