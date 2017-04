Congo-Kinshasa: La dissertation programmée pour le 02 mai prochain

Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire Professionnel (EPSP) a rendu publique le jeudi 13 avril dernier mesure de libéralisation de la publication et de l'exploitation résultats de l'Examen d'Etat par tous les réseaux de cellulaire. Cette libéralisation vise à mieux servir les lauréats l'Examen d'Etat et leurs parents selon leurs propres réseaux téléphonie cellulaire.

Consécutivement aux préparatifs des épreuves hors-session de l' d'Etat, l'Hôtel de Ville de Kinshasa vient de publier les taux contribution des parents d'élèves aux divers évaluations et jurys fin de cycle pour cette année. Cette contribution des parents d' est fixée à 32.000 Fc pour toutes les épreuves hors session et 22. Fc pour la session ordinaire de l'Examen d'Etat, prévue du lundi 19 jeudi 22 juin 2017. Pour la participation au Test National de d'Etudes Primaires (TENAFEP), prévu du jeudi 1er au vendredi 02 2017, chaque élève finaliste du primaire devra débourser 10.000 Fc.

En effet, les épreuves préliminaires visent à contrôler le niveau des des autodidactes, candidats à la session ordinaire de l'Examen d'Etat de l'année en cours, partant à sélectionner les autodidactes capables de concourir avec les finalistes réguliers de toutes les options pour décrocher le précieux sésame nommé « Diplôme d'Etat ». compétition des élèves finalistes réguliers et des autodidactes démarre par la dissertation, prévue pour le mardi 02 mai de cette année. Elle sera suivie immédiatement de la pratique professionnelle qui, traditionnellement, dure trois à quatre jours. C'est l'occasion pour les autodidactes sélectionnés et les finalistes des cycles et court d'étaler leur savoir-faire.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.