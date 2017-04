Congo-Kinshasa: Le Cardinal Monsengwo au peuple congolais - « Luttons pour une nouvelle société avec les armes de la vérité... »

Prélat fortement engagé, de longue date, dans la défense des intérêts de la multitude, le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya a saisi l'occasion de la célébration de la fête de Pâques pour adresser un message de réconfort au peuple congolais, actuellement gagné par l'incertitude du lendemain, suite au blocage de la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre. Parlant hier dimanche 16 avril 2017 à partir de la Cathédrale Notre Dame du Congo, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, ce haut dignitaire de l'Eglise catholique de la République

Démocratique du Congo a exhorté des millions de filles et fils de ce pays, à travers ses paroissiens de Kinshasa, à croire en la lueur d'espoir qui va finir, tôt ou tard, par poindre à l'horizon, en lieu place du « temps de confusion, d'obscurité et de désespoir » qui semble devenu leur lot quotidien.

Prenant l'image du Christ, le Cardinal Monsengwo encourage les hommes, les femmes et les enfants de ce pays présentement « ignorés, bafoués et piétinés » à ne pas se laisser abattre par le fatalisme. Il leur demande de ne pas baisser les bras et de continuer à lutter « pour une nouvelle société avec les armes de la vérité, de la ».

Ce message se veut celui de la conviction qu'à l'instar du Christ,

vainqueur de la mort, le peuple congolais devrait accepter de par la pénible épreuve de « la mort » pour espérer donner au pays, République Démocratique du Congo, un nouveau visage. « Si Dieu pour nous, qui sera contre nous » ? Telle est la recommandation qu' fait à tous ceux et toutes celles se sont engouffrés dans une pleine « d'embûches et d'écueils ». On croit savoir qu'il s'agit long chemin devant mener le peuple congolais de l'Etat de non vers l'Etat de droit, de l'univers de l'injustice vers celui de justice, des îlôts de richesses vers le partage équitable ressources nationales. Kimp

Bien-aimés dans le Seigneur,

1. « C'est bien vrai: le Seigneur est ressuscité et il est apparu Pierre» (Lc, 24,34). Telle est l'annonce que dès les origines l'Eglise -aujourd'hui encore-a circulé dans le monde chrétien. Christ est ressuscité. Des témoins, d'abord incrédules, l'ont vu l'ont raconté. Telle est notre foi, que nous sommes fiers de avec l'Eglise tout entière, répandue dans le monde. « Si le grain blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; s'il meurt, il beaucoup de fruit », dit l'Ecriture (Jn 12, 24).

2. Comme le dit le Pape François, Jésus a apporté dans le monde espérance nouvelle et il l'a fait à la manière de la graine: il s' fait tout petit, comme un grain de blé. Il a laissé sa gloire pour venir parmi nous: il est «tombé en terre ». Mais cela n'était encore suffisant. Pour porter du fruit Jésus a vécu l'amour jusqu' bout, se laissant rompre par la mort, comme une graine qui se rompre sous la terre » (Catéchèse du Mercredi Saint 2017)

3. La résurrection du Christ est l'espérance d'un monde nouveau d'une humanité nouvelle dans la relation de l'homme à Dieu-Père ;

nouvelle aussi dans les relations des hommes entre eux, nouvelle la relation de l'homme avec la nature.

4. Peuple congolais, nous nous sentons comme si nous étions un jeté en terre; nous sommes ignorés, bafoués, piétinés. Nous dans le pays un temps de confusion, d'obscurité, de désespoir. nous savons qu'au plus profond de la nuit, l'aurore pointe déjà l'horizon. Nous ne pouvons pas nous laisser envahir par le fatalisme.

5. Nous avons l'assurance Que le Christ ressuscité nous appelle ressusciter avec Lui. Le pays aussi doit ressusciter, c.-à-d. le vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Le Christ est avec avec son pouvoir, son pouvoir d'amour, il subit avec nous situations d'injustice, de confusion, d'incertitude. Non pas pour rester, mais pour nous en libérer. C'est Lui le Maître de histoire. Cette histoire, nous la façonnons avec Lui pour créer société de vie meilleure, une société de vie digne de notre foi ressuscité.

6. En même temps; éveillons une nouvelle solidarité entre nous,

soutenons-nous dans notre marche. Luttons pour une nouvelle avec les armes de la vérité, de la justice, sans mensonge hypocrisie. Vivons en enfants de lumière. Donnons-nous la main que notre espérance soit une étoile qui nous guide vers le chemin Ciel.

7. « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?

Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour tous, comment avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout»( 8,31-33)

A tous(tes) je souhaite de Joyeuses Pâques, Qui nous ressusciter avec le Christ, pour que le pays prenne un visage nouveau,

dans la paix, la justice, la vérité et l'Amour, à l'image de l' de Dieu pour nous.

Que la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'humanité rachetée, accompagne dans la marche pleine d'embûches et d'écueils. Je bénis dans le Seigneur ressuscité.

+ Card. Monsengwo Archevêque de Kinshasa