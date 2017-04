Conçu pour durer dans le temps, le go de la 7ème édition du festival de danse " ME YA BE ", a été donné le jeudi dernier à la Halle de la Gombe. "ME YA BE" un terme tiré du dialecte" Yansi", une tribu située dans l'ancienne province de Bandundu, veut dire « vous et moi ».

C'est là une initiative de Jacques Banayanga, un chorégraphe de la place qui défend valablement les couleurs artistiques de son pays, la République démocratique du Congo. " Le regard" aura été le thème central de cette année. Pourquoi le regard, Jacques Banayanga estime que c'est en se regardant en face, que les humains peuvent se dire des vérités et régler leurs différends. A 19 heures de jeudi passé, l'espace Grande Halle de l'Institut Français de Kinshasa était déjà bondée de monde, venu des quatre coins de la capitale, pour assister avec chaleur à la première journée du lancement du festival international de danse ME YA BE, 7ème édition. Jacques Banayanga qui a fait de l'excellence son cheval de bataille, a invité au moins 100 compagnies de danse, venus d'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique. Mais, pour ce qui concerne la soirée inaugurale du festival de danse ME YA BE 7ème édition, trois Compagnies étaient en lisse. Il s'agit de la Cie plante planétaire du Congo Brazza, Collectiva Diva de l'Espagne, et Bakotshibar de la RDC, le pays hôte.

Les idées ont des jambes, elles deviennent des forces matérielles lorsqu'elles s'emparent des consciences de masses. Ceci pour dire que la création du festival ME YA BE, n'est pas magique ou tombée de soi du ciel. Tout est parti d'une idée conçue et exploitée par Jacques Banayanga. Aujourd'hui, les résultats sont palpables parce que ladite idée a été épousée par plusieurs personnes. D'où, dans sa septième édition, ME YA BE a pu faire appel à près de 100 compagnies de danse venant de tous les coins du monde, véritable exploit pour un festival. Pour ce qui est de la soirée de jeudi, qui marquait au fait le début de cette grande activité consacrée à la danse, trois Cie ont fait le bonheur du public méticuleux constitué des Congolais et des expatriés.

Elles étaient entrées en mouvement juste après le mot de bienvenu de Jacques Banayanga. Dans ses propos, il a expliqué au public les motivations qui l'ont poussé à créer ce grand festival qui, véritablement, prend une envergure internationale. C'est la compagnie plante planétaire, qui avait ouvert le jeu. Jean-Claude Claudia, le Directeur de la dite Cie, a montré de quoi est-ce qu'il était capable. La thématique de son spectacle était "le langage féminine et masculine". Ses mouvements et ses danses ont corroborés avec son thème. Le public a pu manifester, à travers crie et acclamation, sa joie pendant la prestation de Jean-Claude Claudia. Ensuite, viendra la Cie Collectiva Diva. Là, également, la prestation a été chaleureusement accueillie par l'assemblée. Elle a été, à tout dire, séduite par les mouvements et danses pleines d'énergies de l'artiste espagnole.

Enfin, la Cie Bakotshibar de la RDC a clôturé la soirée, à la grande satisfaction du public. Entamé à la Halle de la Gombe, le festival pourra se poursuivre ce mardi au Centre Wallonie Bruxelles.

Jean-Claude Claudia se confie

A la fin de la manifestation du jeudi, Jean-Claude Claudia, l'un des invités de marque, a manifesté sa joie de pouvoir prester à Kinshasa, en marge de la 7ème édition du festival de danse ME YA BE. L'artiste est fier de son métier, et attend créer une école de formation de danse à Brazzaville. « Je suis fier de mon métier de chorégraphe. J'ai pas mal des relations à cause de ce métier. Ainsi, ai-je un projet de créer une école de formation de danse à Brazzaville», a-t-il indiqué. Compte tenu du succès qu'a récolté ce grand festival le jour de son lancement, Jacques Banayanga et ses complices peuvent déjà se frotter les mains, pour ce grand pari déjà gagné.