Cameroun: Maintien de l'ordre public - Des formateurs outillés

Des gendarmes et policiers de 16 pays d'Afrique ont reçu leurs parchemins de fin de formation jeudi dernier à l'EIFORCES

Du 20 février au 13 avril dernier, 33 officiers et sous-officiers de gendarmerie et fonctionnaires de police de 16 pays d'Afrique ont suivi une formation sur le maintien et l'établissement de l'ordre public. Ceci d'après les standards arrimés au format Nations-unies dans le domaine de la gestion démographique. Les modules enseignés portaient sur l'armement, l'intervention professionnelle opérationnelle, le management de l'ordre public et la pédagogie. Arrivés au terme de huit semaines d'enseignements théoriques et pratiques jeudi dernier, ces stagiaires ont reçu leurs parchemins de fin de formation.

Ceux-ci iront à leur tour former l'ensemble du personnel qui intervient dans la chaîne de maintien de l'ordre public. La cérémonie de clôture des stages de formateurs en ordre public s'est déroulée au campus de l'Ecole internationale des forces de sécurité (EIFORCES) à Awae, dans la Mefou-et-Afamba. Dans un contexte marqué souvent par des soulèvements des populations, les forces de maintien de l'ordre doivent intervenir de manière à ce qu'il n'y ait pas de morts et de dégâts matériels. « Notre défi est donc de faire un maintien de l'ordre public à usage humain, qui s'inscrit dans les standards de l'ONU et évite de tuer les gens ou de causer des dégâts très importants. La présente session de formation est allée dans ce sens.

Elle permet d'apprendre à ces formateurs comment faire pour maintenir l'ordre et protéger aussi les droits de la personne », a expliqué le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé de la gendarmerie nationale, Jean Baptiste Bokam, représentant du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Pour le major de cette formation, le lieutenant Randriah Harimanana, un malgache, c'est avec la tête pleine de connaissances qu'il rentre dans son pays. « Grâce à cette formation, je suis prêt à former les autres pour le déploiement dans le cadre des missions des Nations-unies », s'est-il réjoui.