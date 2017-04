Cameroun: Suivi du BIP - Trois projets de 2016 en difficulté

La construction de deux salles de classe à l'école publique de Gbaata : la mise en demeure est en évaluation en vue de la résiliation du marché. La construction d'un forage à Yanda : cause à des difficultés financières du prestataire, les travaux sont à 00%. Pour améliorer les performances cette année, certaines recommandations sont faites. Les maires bénéficiaires des projets d'aide et secours aux populations vulnérables ont été invités à prendre attache avec le délégué départemental des Affaires sociales pour conduire une enquête sociale sur les bénéficiaires. Les prolongations de délais doivent faire l'objet d'un avenant afin d'éviter les sauvegardes de crédits. La lettre-circulaire du ministre des Finances sur le déblocage des fonds sera vulgarisée auprès des maires.

En 2017, le département du Lom-et-Djerem enregistre 99 projets pour plus de 1,1 milliard de F. C'est ce qui ressort de la tenue à Bertoua de la première session du comité départemental de suivi participatif des investissements. Charles Zobome, président dudit comité, a rappelé l'importance de cette première session annuelle. « Il s'agit de se connaître, de donner l'occasion aux acteurs de procéder à l'élaboration de la feuille de route pour un taux d'exécution de 100%, de prendre connaissance des textes et des réformes survenues dans le processus d'exécution du bip ». Bien avant de découvrir les projets de 2017, ceux de l'an dernier ont été passés aux cribles de la critique. Trois projets connaissent des difficultés. Il s'agit notamment de l'aménagement de la voirie urbaine : les travaux sont achevés et attendent la réception.

