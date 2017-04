Congo-Kinshasa: La viande de volaille brésilienne autorisée de nouveau à la consommation !

Toutefois, BRF est l'un des plus grands exportateurs de volailles au monde. Cette firme se distingue par la qualité de la viande commercialisée sur le marché national et à l'exportation.

Cependant, l'usine de Mineiros a ré-ouvert depuis le lundi 10 avril 2017 et la production a repris le mardi 11 avril après la préparation des chaînes de production. L'abattoir a une capacité de produire 26 000 dindes et 115 000 poulets par jour, représentant environ 5 % de la production totale de BRF.

Rappelons que le gouvernement congolais avait interdit au mois de février et mars dernier l'importation de certains produits alimentaires suite à la crise de la viande avariée ayant touché le Brésil, et en conséquence de nombreux pays importateurs de viande dans le monde.

Toutes les garanties ont été apportées, et contrôlées par le gouvernement brésilien qui avait pris l'option de soumettre des échantillons de ces produits aux vérifications de laboratoires afin «de prendre des décisions de façon plus éclairée pour ne pas porter préjudice aux usagers».

Plus de peur que de mal. La viande de volaille en provenance du Brésil peut de nouveau être vendue et consommée en toute confiance sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La mesure de suspension de l'exportation de cette viande a été bel et bien levée, le 8 avril 2017, par le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Alimentation (MAPA) du Brésil, autorisant ainsi le BRF de nouveau à exporter ses produits alimentaires sur le marché.

