Cameroun: Eding Sport reprend la tête de la Ligue 1

Bamboutos enchaîne un huitième match sans défaite, à la suite de son succès (2-1) sur Unisport et poursuit sa remontée. Dans le bas du classement, la lanterne rouge, Lion blessé, court toujours après une première victoire. Le match des mal classés contre New Stars s'est achevé sur un score vierge. Lion blessé compte déjà cinq points de retard sur Racing, premier club non reléguable, qui a tenu en échec Canon (1-1). En match en retard samedi dernier, Astres a fait match nul contre Dragon (0-0). Les Brésiliens de Bepanda restent sur cinq matchs sans victoire et sont onzièmes au classement avec onze points. Dragon de son côté perd une place et recule au septième rang, avec treize points.

A l'issue de la 9e journée de Ligue 1 qui s'est jouée mercredi dernier, Eding Sport a repris la tête du classement. Le club de la Lékié, malgré son match nul (2-2) contre Union, profite de la défaite du leader, UMS de Loum, pour s'adjuger à nouveau une place délaissée il y a deux journées. Battu par YOSA (1-0), UMS recule d'une place après avoir subi son premier revers de la saison. Il n'y a donc plus de club invaincu en Ligue 1 cette saison. Avec 18 points, le club de Loum compte le même nombre de points que le leader et n'est devancé au classement qu'à la différence de buts. Le podium est complété par Stade Renard de Melong, le surprenant promu, vainqueur de Feutcheu Fc (2-1). Après avoir fait tomber Eding, alors leader lors de la 6e journée, YOSA s'est donc offert une nouvelle victoire prestigieuse qui lui permet de se donner un peu d'air dans le bas du tableau, après deux matchs sans victoire.

