L'Ecole Supérieure de Management de Kinshasa (ESMK) a organisé, samedi 15 avril 2017, une journée portes-ouvertes à son siège, situé sur l'avenue Nguma n°164, en diagonal du Palais de marbre, dans la commune de Ngaliema.

Les étudiants et tant d'autres visiteurs qui ont marqué de leur présence à cette activité ont pu comprendre nombre d'opportunités et particularités qu'elle offre. Outre le fait qu'elle forme des jeunes congolais à des métiers de cadres, et leur permet d'acquérir une expérience ainsi que des compétences professionnelles distinctives, il sied, ici, de souligner l'importance indéniable du système d'alternance «Ecole-Entreprise» que les étudiants suivent tout au long du cursus. En très peu de temps de son existence au Congo-Kinshasa, cette alma mater a pu larguer sur le marché de l'emploi des cadres utiles. Si les uns tiennent à travailler dans les entreprises locales ou internationales, les autres poursuivent leurs études à l'étranger. Une catégorie encore reste passionnée à la création d'emplois. Allusion faite à Cédrick Bukaya (Patron d'une société d'archivage) et au célèbre Jiji, le numéro 1 de «L'Express ». La liste n'est pas exhaustive.

C'est, en effet, la première en République Démocratique du Congo, telle innovation de voir les étudiants en pleine année académique intégrer, pendant un temps, une entreprise en vue de concilier les théories apprises à la pratique sur le terrain. Cofondatrice et Directrice générale de l'ESMK, en même temps membre de l'UPA, Mme Yvette Ikolo, s'en était profondément félicitée devant une brochette de visiteurs, anciens et nouveaux étudiants qui ont répondu à ce rendez-vous. Grande était aussi sa joie de voir les deux anciens de l'ESMK, actuellement chef d'entreprise, témoigner sur cette alma mater et surtout, comment, eux-aussi, sont parvenus à créer leur propre emploi. Il s'est agit du témoignage de M. Jiji, patron de la Société «L'Express » qui offre le service de livraison à domicile des courriers ainsi que de M. Cédrick qui a pu mettre en place une entreprise d'archivage numérique.

Programmes et innovation

Pour conjurer l'inadéquation entre le marché d'emploi et les compétences requises, ESMK a mis en place un système d'alternance Ecole-Entreprise que les étudiants suivent tout au long de leur cursus. En clair, aux dires de Florence Bernat, Chargée des relations, cette innovation pédagogique, unique en RDC et véritable pierre angulaire de la formation proposée à l'ESMK, permet aux étudiants de s'approprier les réalités de l'entreprise tout en poursuivant leurs études. Ils découvrent ainsi le monde du travail, donnant un sens aux enseignements académiques qu'ils suivent, a-t-elle renchéri. L'opinion retiendra que ce système d'alternance permet également de créer un vivier de compétences au service des entreprises congolaises et internationales.

Par ailleurs, il faut signaler que l'ESMK poursuit trois programmes d'enseignement : la commercialisation des produits de banque et assurance, la gestion de l'entreprise ainsi que l'achat et logistique. Elle travaille avec le modèle bachelor qui correspond à la licence. Ce qui fait que pour chaque programme, l'étudiant a le devoir de passer 9 mois de stage en entreprise. Il n'est pas étonnant de constater que dès la première année déjà, les étudiants soient affectés en stage. Cette approche permet une intégration au sein des entreprises. Mais, bien avant, à en croire Florence Bernat, l'ESMK dispense des cours appropriés tant en communication parlée qu'écrite en vue de permettre aux jeunes étudiants de s'adapter aux nouvelles réalités sur terrain. Un contrat tripartite est consigné entre l'ESMK, l'Etudiant et l'entreprise où il est affecté. Les étudiants qui se sont bien appliqués en stage ont les facilités de trouver de l'emploi dans les mêmes entreprises où ils ont eu à passer leur temps. Bien, l'ESMK accompagne ses étudiants à trouver l'emploi à la fin de leurs études.

Zoom sur l'ESMK

Créée en 2011, cette école se veut soucieuse de la crédibilité académique et professionnelle de ses étudiants. Selon Mme Yvette Ikolo, l'ESMK est la première école de commerce en RD Congo à être organisée selon le schéma européen LMD (Licence-Master-Doctorat). Le bachelor en management (niveau licence) auquel elle prépare, est co-développé en partenariat avec l'Université Professionnelle d'Afrique (UPA) et le Groupe ESG. Cela permet aux étudiants d'obtenir, en fin du cursus, un diplôme français leur conférant une visibilité à l'internationale.

L'ESMK est située au numéro 164 de l'avenue Nguma Quartier Ma Campagne dans la Commune de Ngaliema-Kinshasa. Ou encore sur le site : www.univproafrique.com. Téléphone : +243 82 690 06 75. A travers les réseaux sociaux, elle est présente sur facebook : ESMK (Ecole Supérieure de Management de Kinshasa) et sur esmk@univpro-afrique.com.