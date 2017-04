La Société Civile Républicaine du Congo, SOCIREC en sigle, mène des investigations pour faire la lumière sur l'ajustement et l'amélioration des salaires de fonctionnaires.

Elle illustre le drame : le salaire de 90.000 FC pour un fonctionnaire moyen représentait plus ou moins 100 dollars. Aujourd'hui, il représente 30 dollars. C'est ainsi qu'elle a adressé un mémorandum au Président de la République, Joseph Kabila, pour lui présenter ses suggestions capables de sortir la RDC de la crise économique, sociale et politique après un cuisant échec du contrôle parlementaire. Cette annonce est du Président de la SOCIREC faite lors d'un point de presse tenu le week-end dernier, au restaurant chinois à Kinshasa. Elle constate, après des études menées, que la révolte de la jeunesse est due à la conditionnalité exagérée des entreprises pour accéder à l'emploi. Augustin Bisimwa Mitima, président national de Socirec, demande au Président Kabila la suppression pure et simple de la condition de trois ans d'expérience exigée aux jeunes pour accéder à l'emploi.

Il explique dans son mémo que c'est un frein aux finalistes d'Universités et Instituts supérieurs de la RDC pour accéder à l'emploi. Il suggère, par ailleurs, l'insertion dans le programme du futur gouvernement des attentes contenues dans son cahier des charges. Pour plus de clarté dans la gestion des affaires publiques, une évaluation et un contrôle citoyens suivront rigoureusement dans les 100 qui suivent par les organisations de la société civile. A cette tribune, il a lancé un appel pathétique aux jeunes de soutenir son action qui commence par exiger des mesures urgentes pour juguler la crise économique, et sociale qui s'annonce plus dangereuse que celle politique.

Ci-après, les dix points contenus dans le cahier des charges de la Socirec :

L'ajustement et l'amélioration des salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat (enseignants, policiers, militaires, infirmiers et autres) qui sont actuellement frappés par le taux de change de dollars.

L'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, tel que l'exige la constitution en son article 43.

La suppression pure et simple de la condition de trois ans d'expérience exigée aux jeunes pour accéder à l'emploi qui est un frein à tous les finalistes d'universités et instituts supérieurs de la RDC à l'accès à l'emploi.

La relance du service national tel que l'avait instauré M'zee Laurent Désiré Kabila d'heureuse mémoire et/ou la création des centres professionnels d'apprentissage des métiers et de réinsertion socioprofessionnelle des jeunes désœuvrés et des personnes vivant avec handicap, en vue de les rendre plus utile à la société.

La définition d'un programme claire et réaliste de lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre de reboisement en RDC.

La suppression des faits exigés aux étudiants et élèves pour la participation aux examens, ainsi que ceux de confirmation de l'inscription.

La réglementation par la mise en œuvre effective de la loi sur le bail, en termes de garantie locative.

L'encadrement et l'appui de l'Etat à l'Agriculture paysanne en tant que source d'économie de substance à travers le recrutement, recyclage et lancement des agronomes dans les territoires pour accompagner les paysans dans la gestion du sol.

La suppression totale ou la baisse des taxes et impôts sur les importations des produits vivriers, afin d'adapter leurs prix au pouvoir d'achat du congolais en situation particulièrement difficile.

Le regroupement des partis politiques selon leurs idéologies et projets de sociétés

A cet égard, la SOCIREC invite toutes les couches sociales et politiques à se mobiliser comme un seul homme, afin de faire valoir ce cahier des charges.

Il faut, cependant, noter que la SOCIREC s'est basée sur la situation réelle présentée par le Président de la République dans son discours sur l'état de la nation devant le Congrès.