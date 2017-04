Cameroun: ONECAM - L'antenne régionale au travail

Pourtant, a-t-il poursuivi, le gouvernement compte énormément sur le secteur privé pour atteindre ses nombreux objectifs, notamment économiques. Et, pour ce faire, a dit John Akere, le gouvernement a besoin d'un interlocuteur crédible. C'est pourquoi, a précisé le président national de l'Onecam, il s'est avéré impérieux et indispensable, de se réunir autour de cette plate-forme, qui compte unir tous les entrepreneurs du pays. L'équipe d'une dizaine de responsables, sera conduite par Mathurin Germain Bidjoa.

L'Ordre national des entrepreneurs du Cameroun a installé, le 7 avril dernier à Ebolowa, les responsables de sa représentation régionale du Sud. C'est Félix Nguélé Nguélé, gouverneur de la région du Sud, qui a présidé cette double cérémonie très courue à la salle des fêtes de la délégation régionale du Tourisme et des Loisirs. Cette cérémonie a eu deux articulations dans son déroulement : un séminaire de formation des entrepreneurs et l'installation du bureau régional de l'Onecam.

