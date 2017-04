Sénégal: Incendie de Médina Gounass - Le bilan s'alourdit

D'autres sources accusent le nombre limité de sapeurs-pompiers présents sur les lieux et le manque d'eau dans la localité. Des réalités qui n'ont pas permis de circonscrire les flammes qui ont également fait d'importants dégâts matériels sur leur passage. Le «daaka» qui est l'une des plus importantes rencontres religieuses du pays, rassemble chaque année à Médina Gounass de nombreux fidèles de la confrérie musulmane des tidianes pendant une douzaine de jours.

Le Sénégal observe ce lundi le deuxième des trois jours de deuil national décrétés par le président de la République après le grave incendie survenu mercredi dernier lors d'un pèlerinage à Médina Gounass, à 530 km au sud-est de la capitale. Macky Sall qui s'est rendu sur les lieux du drame a fait savoir que des ressortissants gambiens et mauritaniens figurent parmi les victimes. Dans un dernier bilan rendu public le week-end, les autorités sénégalaises ont fait état d'une trentaine de morts déjà enregistrés. Selon le ministre de la Santé publique, il y aurait entre 60 et 70 blessés mis en soins intensifs dans la ville de Tambacounda et d'autres évacués d'urgence à l'hôpital Aristide-Le-Dantec de Dakar.

