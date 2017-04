Cameroun: Mondial football Montaigu - Les Lionceaux, pour l'honneur

« Nous avons beaucoup appris. La leçon nous est capitale. Nous allons réorganiser notre football jeunes pour être plus représentatifs, plus compétitifs. C'est un retour après dix ans. Au pire, nous serons huitièmes. Il y a dix ans, nous étions onzièmes sur douze. Nous n'étions pas aussi costauds que les autres qui avaient de grands gabarits. Nous avons pris des enfants qui savaient jouer. Au-delà, il faut le résultat. Nous n'avions pas le gabarit pour résister aux assauts des autres. Le Tournoi fête son 45e anniversaire, le Cameroun est sur le podium des meilleurs à Montaigu. Aujourd'hui, nous sommes en train de réapprendre. Nous sommes en pleine refondation de notre football. La compétitivité doit changer, la régularité compétitive doit être de mise. Le Cameroun est un pays de talents, et ces talents doivent être mis en compétition permanente ».

Les erreurs se paient cash. Et, dans leur retranchement, ils en ont conscience. Qu'ils s'appellent Steve Régis Mvoue, le capitaine, Aliou Soulemanou (gardien de but), ils semblent l'avoir bien intégré après cette deuxième défaite contre le Brésil (5-0) samedi dernier à Mouilleron le captif, une commune du département de la Vendée dans l'Ouest de la France (Loire Atlantique). Après cette défaite au 45e Mondial football Montaigu, le Cameroun tentera de décrocher une septième place ce lundi 17 avril contre le Mexique, battu par les Etats-Unis : 3-0. Un match de classement entre deux équipes blessées, à ce challenge des nations.

