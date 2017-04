Mali: Fin de la grève au pays - Le travail reprend, mais la vigilance demeure

Les syndicats restent néanmoins vigilants. Ils ont l'habitude des promesses sans suite, disent-ils, et évoquent la précédente grève. Juste avant le sommet Afrique France en janvier, le gouvernement avait également cédé sur presque tous les points, sans jamais mettre en application les accords. « On a fait 48h de débats, du vendredi 13 jusqu'au samedi 14 pour aboutir à un résultat. C'est parce qu'on les a mis devant leurs responsabilités et devant les faits accomplis. On avait parlé de mépris, et c'est ce qui a fait qu'on est arrivé à 38 jours. Mais nous veillerons jusqu'à la mise en oeuvre de l'accord. L'accord est une chose, sa mise en oeuvre est autre chose », Issoufi Maïga.

