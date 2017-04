Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1)

Pas de Congolais lors du succès de Montpellier face à Lorient (2-1). Morgan Poaty était laissé à disposition de la réserve, tandis que Bryan Passi, blessé avec l'équipe B, est à l'infirmerie. Le Merlu Bradley Mazikou n'était pas non plus sur la feuille de match.

Sans Congolais (Badila blessé, Maouassa suspendu et Mabella non retenu), Nancy s'incline à Nice (1-3).

Allan Dzabana se souviendra longtemps de sa première convocation en Ligue 1 : le jeune attaquant de 20 ans, auteur de 13 buts en CFA, était du déplacement à Bastia où plusieurs dizaines de « supporteurs » mais aussi des dirigeants et stadiers corses ont agressé les joueurs lyonnais avant le match puis à la pause. La rencontre a finalement été interrompue. Pour Prince Oniangué, il s'agira de ne pas faire de vieux os dans ce club gangréné par la violence et qui devrait être fortement sanctionné.

