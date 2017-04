Congo-Brazzaville: Solidarité - ASI et Azur Développement lancent un projet d'appui en faveur des filles et femmes

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet d'amélioration du respect des droits des femmes, l'ONG Action de solidarité internationale et Azur Développement ont organisé le 14 avril à Brazzaville une rencontre avec d'autres associations pour mettre à leur disposition les critères de sélection d'obtention de l'aide.

Le projet « renforcement de la société civile et les acteurs étatiques pour améliorer le respect des droits des filles et des femmes congolaises » est financé à 75%, par l'Union européenne, pour un montant global de 514.869 euros. Il repose sur la sensibilisation, la protection et le plaidoyer.

Proposé par Asi et Azur Développement, l'objectif visé par cet appel est de faire connaître aux patients des Centres de santé Intégrés (CSI), aux femmes séropositives, professionnelles de sexe, femmes en situation d'handicap, élèves, leaders des quartiers les manifestations des violences faites aux femmes et filles, ainsi que les moyens d'y répondre.

En effet, les deux associations lancent un appel à proposition pour assurer la mise en place d'activités liées à la sensibilisation d'un public cible à Brazzaville et à Pointe-Noire en vue de lutter contre les violences faites aux femmes et de promouvoir le respect de leurs droits.

Sur ce, les organisations de la société civile sélectionnées seront renforcées techniquement dans la prévention des violences et la protection. Elles recevront une subvention et mèneront des sessions de sensibilisation dans cinq arrondissements de Brazzaville et quatre arrondissements de Pointe-Noire. On mettra à leur disposition une femme qui participera à l'animation du guichet unique.

« Les guichets uniques apportent un appui psychologique. Toutes les femmes et enfants victimes de violence pourront être suivies par un psychologue. Le projet prendra en charge leurs soins de santé. Débuté en février, le projet s'entendra jusqu'au 31 janvier 2020 », a précisé Pauline Ducos, coordonnatrice Pays à ASI

« Des émissions radio seront organisées à Brazzaville et Pointe-Noire pour sensibiliser des milliers d'auditeurs. Une fois sensibilisées sur les actes et les signes de violence, elles pourront être orientées vers les guichets uniques qui sont installés à Brazzaville et pointe Noire », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, un appui juridique pour ceux qui souhaitent porter plainte sera également mis en place. Les victimes pourront s'adresser à la gendarmerie et seront accompagnées d'un juriste mis à leur disposition par l'Etat. Cet axe plaidoyer permettra de mettre en place un site internet ou seront publiés tous les résultats des actes de violence.

Les dossiers de candidature doivent nécessairement répondre à plusieurs critères, parmi lesquels, le respect des procédures de soumission des offres, notamment la date limite de soumission et la composition du dossier.

L'ONG Asi est une Organisation non gouvernementale française d'intérêt général, apolitique et non confessionnelle. Elle intervient au Congo depuis 2006, dans le cadre d'un programme de prise en charge et de suivi des filles en situation de rue et de prostitution.

Azur Développement est une organisation apolitique, à but non lucratif créée en mars 2003 en République du Congo. Elle mène des actions en faveur des femmes, jeunes filles, enfants et les groupes vulnérables dans plusieurs départements du pays, en collaboration avec d'autres organisations de la société civile.