Congo-Kinshasa: Toto Madradu « lemeilleur.cd est un concept inédit en RDC »

interview

Toto Madradu est le fondateur du site « lemeilleur.cd », premier comparateur de prix en RDC dans les secteurs des hôtels, des banques, de la location des véhicules, des télécommunications et des abonnements TV. Toto Madradu a remporté le prix de la meilleure start-up lors du business meeting Makutano, organisé à Kinshasa en septembre 2016.

D'où vous est venue l'idée de la création de « lemeilleur.cd » ? Pourquoi avoir choisi de créer un comparateur de prix ?

L'idée m'est venue suite à des problèmes réels auxquels j'ai été personnellement confronté et aussi mes proches : se rendre à un hôtel et obtenir les informations sur les prix, dans une banque pour s'informer sur l'ouverture d'un compte ou l'acquisition d'une carte de débit ou carte de crédit et autres n'est pas facile dans une ville telle que Kinshasa, où vous êtes accablé par le soleil, vous faites face aux embouteillages, etc. En outre, une fois sur place, vous êtes confrontés aux sautes d'humeurs des réceptionnistes et même des services clientèle.

Certains n'ont pas de support de communication comme des flyers, des plaquettes de présentation, un site Web et autres. À force d'y réfléchir et d'y travailler, nous avons décidé de mettre en place un comparateur de prix que nous avons développé pendant deux ans environ. Il s'agit d'une innovation qui impose des nouveaux usages et des nouvelles habitudes de consommation. Nous avons misé sur un contenu essentiellement local. « lemeilleur.cd » est inédit à Kinshasa et sur toute la République démocratique du Congo.

Concrètement comment fonctionne la plateforme ?

L'utilisation de lemeilleur.cd est gratuite et passe par la formulation d'une requête. Le consommateur/utilisateur de lemeilleur.cd formule sa demande en fonction de son budget. Concernant les hôtels, l'utilisateur doit déterminer le type de chambre ou celui de la suite et indiquer la catégorie (1 étoile, 2, 3,4 ou 5 étoiles) dans laquelle il souhaite avoir son hébergement. Ensuite, il adresse cette requête et obtient un résultat basé sur les prix des différents établissements hôteliers de la ville jusque-là. Pour l'abonnement tv, l'utilisateur a le choix entre les différents types d'offres (standard/basique, premium, gold et platinum) sur le marché pour obtenir le tarif qui convient à son budget.

Il s'agit d'un service où la concurrence se veut rude et souvent au détriment des consommateurs, d'où l'importance d'un comparateur de prix pour permettre au consommateur d'opérer un choix judicieux. En ce qui concerne les télécommunications, l'utilisateur doit choisir l'opération qu'il veut réaliser : appel (intra réseau, interconnexion, international et roaming), sms, Internet mobile et M-Falanga ou le Mobile Money (retrait et transfert). Il doit indiquer l'écart du montant dont il dispose, lancer la requête et obtenir son résultat. Ces deux derniers services sont actuellement très prisés par les abonnés et surtout mis en avant-plan par les opérateurs.

La comparaison des prix ne concerne que 5 catégories : Hôtels, Banques, locations véhicules, Télécommunications et abonnements TV. Pourquoi le choix de ces catégories et pourquoi cette limitation ?

Parce que les données de ces marchés sont mesurables et qu'on peut les standardiser comme nous l'avons fait. Ce n'est pas vraiment une limitation. Nous avons juste fait une proposition sur le marché et nous allons l'optimiser en fonction de la demande sur terrain.

Comment avez-vous financé le développement de la plateforme ? En combien de temps l'avez-vous développée ?

Sur fonds propres. C'est grâce au love-money, comme on dit en langage professionnel, et à des moyens de bord que nous avons pu mettre au point ce comparateur de prix, pendant deux ans.

Comment vous-vous y prenez pour obtenir les différents prix. Travaillez-vous en partenariat avec les structures dont vous comparez-les prix ou le faites-vous de manière personnelle ?

Pour un premier temps, nous avons fait le tour de la ville vers ces organisations pour recueillir les informations et les intégrer dans notre système de gestion de base de données. Mais, comme le site Web est en ligne, elles n'ont qu'à créer un compte et mettre à jour leurs propres informations en cas d'augmentation ou de diminution de prix. Ce qui est pratique et simple. L'administrateur n'aura qu'à valider après une minutieuse vérification.

Quel est votre public cible ?

Nous avons deux types d'utilisateurs : Business To Business, (B2B) comme on dit. Les différentes organisations reprises dans notre catalogue. Ce segment est essentiellement corporate. Business To Consummers, (B2C).Les consommateurs, les utilisateurs finaux. Il s'agit d'un public urbain, ceux qui habitent les grandes villes. Il est connecté, c.à.d. qu' il utilise régulièrement Internet. Ses caractéristiques sont d'avoir un budget de consommation et le fait d'être sensible au prix des produits et services.

Quel est ou quel sera votre modèle économique ? Comment comptez rentabiliser le site ?

Par la publicité. Mais, le parcours d'une start-up consiste en la recherche d'un modèle économique viable pour son développement.

Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés ?

Nous proposons un service immatériel. Cela nous exige d'éduquer notre marché, grâce à un travail de fond qui relève de la communication. C'est notre plus grand défi.