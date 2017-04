Congo-Brazzaville: Elections législatives - Le Club 2002 Pur définit les critères de ses futurs candidats

Réuni en session extraordinaire le 14 avril à Brazzaville, le secrétariat permanent du Club 2002 Parti pour l'unité et la République (PUR), élargi aux présidents départementaux, a indiqué que ce parti de la majorité présidentielle prendra part aux prochaines élections devant conduire à la mise en place des institutions électives de la nouvelle République.

Ce parti s'était réuni le 14 avril dernier pour évaluer ses forces au niveau de toutes les localités et recevoir les listes des candidats suivant les critères définis par le secrétariat permanent. Ces critères sont notamment : avoir une bonne moralité ; être à jour quant aux cotisations statutaires ; avoir entrepris un travail préalable sur le terrain ; avoir un ancrage avéré sur le terrain et bénéficier d'une appréciation favorable des bureaux locaux. Ces critères ont permis aux présidents départementaux de défendre les propositions des listes de candidatures aux élections législatives. Le communiqué final de cette rencontre précise que lesdits critères concernent également les élections locales. « Toutefois, suivant certaines spécificités locales et les exigences de terrain, le Club 2002 Pur n'exclut pas les listes d'ouverture ou de fusion avec d'autres forces de la majorité présidentielle », précise le document.

Le secrétariat permanent a, par ailleurs, informé l'ensemble des cadres et militants du Club 2002 Pur du passage dans les tout prochains jours des délégations pour présenter officiellement les listes des candidats retenus aux élections législatives, locales et sénatoriales, dans chaque département.

Juste Désiré Mondelé confirmé candidat a Ouenzé 1

Les participants à cette session extraordinaire ont unanimement approuvé la candidature du secrétaire général du Club 2002 PUR, Juste Désiré Mondelé, à la première circonscription électorale de Ouenzé, dans le 5e arrondissement de Brazzaville. « Le secrétariat permanent s'est félicité de la bonne marche et la vitalité du parti. Il exhorte dans cette période préélectorale l'ensemble du peuple congolais à demeurer vigilant et tous les acteurs politiques à cultiver les vertus de tolérance de démocratie et de paix », poursuit le communiqué.

Le secrétariat permanent du Club 2002 Pur, élargi aux présidents départementaux, a, enfin, fait le point sur la structuration du parti. En effet, cette campagne nationale qui s'était terminée le 26 novembre 2016 par la Fédération de Paris-France-Europe, a permis à ce parti de se doter de nouvelles instances. Présentant les nouveaux élus ou réélus, Juste Désiré Mondelé les a appelés à poursuivre la structuration au sein des départements au niveau des districts et villages.