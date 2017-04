Gabon: Situation politique - Le jeu de Ping-Bong continue

La pluie qui s'est abattue à Libreville dans la nuit du samedi à dimanche, a non seulement… Plus »

Et la meilleure façon pour Ali Bongo de calmer les ardeurs de son adversaire Jean Ping, c'est de prendre sérieusement en compte ces questions et d'aller à des réformes profondes.

L'on convient donc que cette crise, quoique née de la réélection contestée d'Ali Bongo dans des conditions litigieuses, tire ses origines de la monopolisation du pouvoir, de la non-limitation et de la durée des mandats présidentiels, du mode de scrutin, etc.

Au regard des conclusions de la première phase, on voit que nombre de griefs faits par Jean Ping au régime Bongo, ont été repris par les représentants de la société civile qui ont proposé des réformes politiques et institutionnelles profondes, devant permettre de rétablir la confiance entre tous les acteurs de la classe politique.

Les acteurs politiques issus de la majorité et d'une partie de l'opposition qui entrent en conclave aujourd'hui, auront sur la table les propositions de réformes faites par les citoyens et qu'ils devront examiner dans le sens de l'apaisement de la crise politique engendrée par la réélection d'Ali Bongo.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.