Congo-Kinshasa: Guerre de leadership à l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016 !

Hier, lundi 17 avril 2017, dans la soirée, Willy Mishiki, Président National de l'UNANA et Vice-ministre sortant de l'énergie et ressources hydrauliques a indiqué dans les médias en ligne que c'est Samy Badibanga qui est le chef de file de l'opposition signataire de l'accord de la cité de l'Union Africaine.

Cette même source va plus loin, pour demander à Samy Badibanga de mettre un peu d'eau dans son vin et de revenir à la raison. Car, pense-t-elle, il est important de se faire respecter surtout quand on a occupé les fonctions de Premier Ministre d'une grande nation comme la République Démocratique du Congo.

