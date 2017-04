Sénégal: La majorité des Sénégalais expulsés des Etats Unis sont entrés illégalement dans le territoire américain

Par ailleurs, même si les décisions de justice déjà prononcées ne pouvaient être remises en cause, le Sénégal avait refusé cette procédure de rapatriement pour préserver la dignité des mis en cause", renseigne la source.

"Pour le reste des compatriotes, il s'agit de cas d'immigration classique dans lesquels les concernés ont été condamnés pour différents délits comme la détention de drogue, vol, tentatives de corruption sur agents publics, piratage de cartes bancaires, violences conjugales, délits de contrefaçons, faux et usage de faux sur identité et de peines assorties de mesures d'expulsion", indique le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

