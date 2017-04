Ile Maurice: Husnoo à Rodrigues - «Pallier le manque de communication entre Maurice et Rodrigues»

Comprendre les difficultés dans le secteur de la santé auxquels font face les Rodriguais et apporter des améliorations nécessaires. C'est le but de la visite du ministre de la Santé, Anwar Husnoo, à Rodrigues. Le ministre de la santé a quitté Maurice dimanche 16 avril et sera de retour à Maurice mercredi.

Lors de sa visite de deux jours dans l'ile, le ministre Husnoo fera un état des lieux des centres de santé et l'hôpital de Rodrigues. Il participera aussi au lancement d'un atelier de travail sur la prévention nationale pour les maladies non-transmissibles à Malabar.

Dans la matinée du lundi 16 avril, le ministre de la Santé a rencontré le commissaire de la Santé de Rodrigues, Simon Pierre Roussety, à la Commission située à Port Mathurin. Plusieurs sujets ont été abordés lors des discussions. Notamment le traitement des patients rodriguais à Maurice, renforcer la communication entre les personnels de Rodrigues et Maurice, l'achat des équipements et plus de médecins traitant dans l'ile. Selon le ministre de la santé la communication entre Maurice et Rodrigues est primordiale afin d'assurer que les patients rodriguais bénéficient des traitements adéquats.

«Il faut pallier le manque de communication entre ces deux ïles dans le domaine de la sante afin d'assurer que les traitements que bénéficient les patients sont convenables», a déclaré le ministre Husnoo. En ce qui concerne l'octroi des médicaments, le stockage et l'achat des équipements à Rodrigues, Anwar Husnoo a réitéré le soutien de son ministère quant à ces problèmes.

Le ministre Husnoo est accompagné d'une délégation composée entre autres du Senior Chief Executive, l'Acting Director of Health et le conseiller en communication Jameer Yeadally.