Ile Maurice: MBC - La révision de la programmation fâche

Longtemps réservée aux émissions orientales, la grille entre 18 heures et 19 h 30 de la première chaîne de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) accueille désormais le bulletin des informations en créole, parmi d'autres programmes. Une décision prise par la direction de la MBC, qui n'a pas encore été annoncée aux téléspectateurs, mais qui soulève déjà une controverse.

Interrogé, le directeur général de la MBC, Amoordalingum Pather, soutient que c'est une décision du conseil d'administration. Il concède toutefois qu'il n'y a pas eu assez de communication autour de cette décision. «Nous avons prévu un programme familial entre 17 h 30 et 19 h 20 heures sur la deuxième chaîne et c'est la raison pour laquelle nous avons réajusté la programmation. Mais je reconnais qu'on aurait dû présenter ce programme avant ce changement.» Cependant, un membre du board de la MBC a indiqué à l'express qu'il n'est pas au courant d'un tel changement et qu'il soulèvera cette question prochainement au sein de l'organisme.

Un membre d'une société culturelle dit avoir appris la nouvelle samedi. Il nous a confié qu'il compte interroger la direction de la MBC durant les prochains jours. «La MBC fait passer les bulletins d'informations sur la première chaîne pour des raisons commerciales, mais il ne faut pas qu'elle bouscule les habitudes de nombreux Mauriciens. Et puis ce n'est pas correct d'avoir deux bulletins d'informations successivement entre 19 h et 20 h 30 sur une même chaîne. Plus tard, on pourrait également passer le bulletin des informations en anglais sur cette même chaîne.»