Ile Maurice: UoM/ Postes de pro vice et chanceliers - Le choix final demain

Les choses s'activent à l'université de Maurice (UoM). L'entretien des candidats pour les postes de Pro Vice- Chancellor Academia (Pro VC Academia) et Pro Vice- Chancellor Planning & Resources (Pro VC P&R) auront lieu mercredi 18 avril. Et sur le campus de Réduit, on indique que la sélection finale sera effectuée le même jour.

De ce fait, les membres du conseil d'administration se préparent en cas de réunion spéciale pour valider les choix du Select Committee chargé des recrutements des pro vice- chanceliers.

Qui sont les individus qui ont postulé ? Selon nos informations, cinq candidats seraient dans la course pour le poste de Pro VC Academia, dont le professeur Anwar Subratty. Ce dernier assurait ce poste jusqu'à l'expiration de son contrat. Les autres candidats sont les professeurs Yasmina Jaufeerally- Fakim, Sanjeev Sobhee, Sunjiv Soyjaudah et Theeshan Bahorun.

En ce qui concerne l'autre poste, Pro VC P&R, seuls deux candidats seraient en lice. Ils sont : l'Associate Professor Mohammad Issack Santally et le professeur Dinesh Kumar Hurreeram. Sur le campus universitaire, on avance qu'il y aurait des pressions pour favoriser un candidat qui serait un proche du pouvoir, même si tous les candidats répondent aux critères de sélection. Toutefois, au niveau de l'UoM, on affirme qu'aucune pression ne peut influencer la sélection des postulants.