Afrique: Championnats d'Afrique de Judo - L' Algérie en tête de classement

Pour la première fois que nous accueillons les championnats d'Afrique de judo chez les seniors pour sa 38e édition, c'est l'Algérie qui mène le bal, Madagascar ramène juste une médaille d'or et deux d'argent en kata, même pas en combat individuel. Matière à réflexion

« Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus comme avant. Ils ont trop d'excuses, des tas de raisons pour manquer les dures séances d'entraînement que nous avions vécues auparavant » a lancé un responsable technique de la fédération actuelle, pour ne pas le nommer.

Une déclaration que partagent la plupart des dires des anciens judokas, combattants de haut niveau lors de notre passage au Palais des Sports pour les championnats d'Afrique de judo. Ce qui fait qu'au combat, aucun malgache n'est monté sur la plus haute marche du podium, ni les autres.

Il faudra remercier les techniciens du kata pour mettre Madagascar au devant de la scène.

Ainsi l'or de ce sommet africain nous vient de Tarimy Rabemasoandro et de Rija Ratovona en nage no kata tout comme l'argent nous est offert par Ony Rasamimanana et Zo Ranaivoson .

Ajoutons-y la médaille d'argent d'Arsène Randrianitovina et Dera Rasolonirina en katame no kata. Et ce sera tout sur 22 pays participants et 188 combattants enregistrés.

Coachés par le japonais Yasuharu Mizuno et le presque japonais Antsa Ranjatoson, les champions de kata avouent « on a été très pris en main et notre niveau en a été plus que boosté ».

Côté organisation, Siteny Randrianasoloniaiko, président de la fédération malagasy de judo a tout de même mis les petits plats dans les grands.

Pas beaucoup à dire de ce côté-là : l'accueil, les remises de médailles ... ont été respectés et impeccables. Mais la première place ne vient pas de ce genre de choses.