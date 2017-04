Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - Le retour fracassant d'un opposant solidifié !

Où s'est-il ressourcé durant son périple qui aura duré 8 jours ? La question est sur quelques lèvres d'observateurs politiques. Pourquoi ? Parce que le fils politique et biologique du lider maximo a fait un retour fracassant en RDC qu'il affiche, désormais, une fermeté assez particulière dans ses propos contre le pouvoir de Kinshasa.

Oui, le come-back du Président du Rassemblement -malgré l'absence de mot d'ordre de mobilisation au préalable - a soulevé une liesse auprès de la population des districts de la Tshangu et Mont Amba, principalement celle de la commune de Limete, le bastion du parti politique de son Père, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS.

De la multitude des points contenus dans les propos de Félix Tshisekedi, une seule chose peut être notée par-dessus tout.

L'homme, face aux combattants, a, d'un ton ferme, lancé une ultime mise en garde au régime en place. "Si l'Accord de la Saint Sylvestre, le véritable testament politique d'Etienne Tshisekedi, n'était pas appliqué réellement, le peuple va aller chercher les clefs du Palais de la Nation ", a-t-il dit en substance.

Félix Tshisekedi a démenti les informations selon lesquelles son départ pour l'étranger le dimanche 9 avril 2017 ait été une fuite en avant parce qu'une marche appelée par sa plateforme, le Rassemblement, par le biais de l'Udps, était programmé pour le lendemain, le lundi 10 avril.

Non, réfute-t-il, il n'a pas fui. Il avait, plutôt, répondu à des rendez-vous assez importants sur le front diplomatique.

L'importance de ces rencontres, pour lui, se justifie par le fait que son périple ait généré de la crainte à Kinshasa, tellement que le jour suivant, le mardi 11 avril, c'est toute une délégation des caciques du pouvoir conduit sous l'égide du Ministre des Affaires Etrangères, She Okitundu qui s'est rendue à Addis-Abeba, pour voir ce qu'il y a fait et, ainsi, le défaire.

Malheur pour eux, renchérit-il, avec une pince d'humour, car les membres de ladite délégation ne l'ont pas trouvé puis que son périple allait bien au-delà.

"J'ai été étonné d'entendre des gens dire que j'avais fui. C'est faux ! J'étais allé répondre à l'invitation du Président de l'Union africaine. Etant donné que je ne suis pas Chef de l'Etat, je ne pouvais pas reporter ce rendez-vous.

Et les mêmes personnes qui ont dit que j'avais fui, ont gaspillé l'argent de l'Etat pour me suivre à Addis-Abeba alors que moi je ne me trouvais pas en Ethiopie, et ils sont venus mentir ici que l'Union africaine soutient la nomination de Tshibala, c'est vraiment honteux ", a-t-il déclaré.

Félix Tshisekedi tacle et met en garde

Lors de sa première sortie médiatique après avoir atterri à l'aéroport de N'djili, Félix Tshisekedi s'est montré très agressif contre le pouvoir de Kinshasa qu'il a accusé de détourneur des fonds publics en s'appuyant sur le scandale des passeports congolais mis à nu dans les colonnes du tabloïds français le monde.

"Plus d'un milliard de dollars a été volé aux Ministères des Affaires Etrangères à travers les passeports congolais, les plus chers au monde, alors que les agents et fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères souffrent ", ajoute-t-il.

Tout en accueillant à bras ouvert les offices de Maman Sidikou, sous réserve qu'ils soient conforment à l'esprit et la lettre des récentes résolutions de l'Onu, Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine met en garde : "si l'Accord du 31 décembre n'est pas incessamment appliqué», le peuple va se prendre en charge ".

Vers des obsèques

Sauf changement de dernière minute, l'Udps devra sous peu annoncer le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi toujours à Bruxelles depuis sa mort le 1er février 2017. Par ailleurs, l'option de l'inhumer au Kasaï est arrêté parce qu'aucune entente n'a été trouvée avec la mouvance sur un bon endroit où l'enterrer à Kinshasa.