Congo-Brazzaville: Elections 2017 - L'œil du peuple entend contribuer à la bonne tenue des scrutins

Le président de la plateforme de la société civile dénommée « L'œil du peuple », El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka a annoncé le 13 avril à Brazzaville, que son association organisera des actions d'éveil durant toutes la période électorale.

« Même si la vocation qui est la nôtre n'est pas de postuler à des mandats liés à ces élections, néanmoins, nos contributions et notre participation à toutes les étapes des élections doivent être effectives et bien marquées », a-t-il dit.

Il a, par la même occasion, lancé un appel à l'endroit aussi bien de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI) que des pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour la préparation et le bon déroulement desdites élections.

El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka a également fait part d'une exigence majeure de son association à l'endroit du gouvernement, celle de voir les conditions favorables réunies pour le déroulement des élections dans toutes les localités du département du Pool où sévissent encore des exactions de la part "des forces du mal" dans certains endroits.

« Il est de la responsabilité du gouvernement de restaurer définitivement la paix, la sécurité et la protection des biens et des paisibles populations du Pool. Cet appel va aussi à l'endroit du Révérend Pasteur Ntumi et ses acolytes de trouver à cette occasion des élections, un moment favorable de se rendre auprès des autorités civiles et militaires afin de marquer un terme aux souffrances multiformes auxquelles les paisibles populations du Pool sont confrontées et permettre ainsi à ces dernières, d'accomplir leurs droits civiques en participant massivement aux élections et de vaquer librement à leurs activités quotidiennes pour leur survie » , a-t-il indiqué.

S'agissant de la crise économique et financière, « L'œil du peuple », a souligné El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, s'active davantage à approfondir la réflexion sur les mesures pratiques à mettre en œuvre dans le cadre de la réduction du train de vie de l'Etat annoncée par le gouvernement. Les conclusions seront sous peu rendues disponibles et transmises aux autorités gouvernementales.

Par ailleurs, a fait savoir El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka , « L'œil du peuple » ne perd pas de vue que l'assainissement de l'espace économique et financière du pays passe par la probité, le respect des valeurs morales et éthiques. D'où le rappel pressant que l'œil du peuple réitère dans le cadre de l'application des dispositions des articles clés de la loi fondamentale. « Nous ne cesserons donc de recommander l'application de l'article 55 de la constitution du 25 octobre 2015, sur la déclaration du patrimoine par tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique » a-t-il indiqué.

Il a en outre signifié que la lutte contre la corruption et bien d'autres antivaleurs doivent cesser d'être de vains slogans. Ainsi, il revient au gouvernement de se démarquer de l'impunité qui ne fait qu'accentuer les mauvaises pratiques dans la gestion des deniers publics. « Toutes les actions dans le sens de la lutte contre les antivaleurs sont à encourager », a-t-il conclu.