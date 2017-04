Congo-Brazzaville: Jean-Léonard Touadi - ENI au Congo, c'est le développement assuré

L'ancien député italien originaire du Congo-Brazzaville estime que le travail du groupe pétrolier italien continue de bénéficier largement aux Congolais.

Dans une récente intervention, Jean-Léonard Touadi a illustré combien au fil de années l'action du groupe pétrolier italien au Congo avait été largement bénéfique. En fait foi, selon lui, la perception que ce groupe a largement permis d'asseoir dans l'opinion de l'homme de la rue pour qui « les Italiens sont résolument différents », Savoir et savoir-faire mais aussi bonhomie les rapprochent résolument d'une perception différente des questions de développement. Les peuples chez qui ils œuvrent en bénéficient, sans aucun doute.

« Les Italiens sont différents. Cette phrase largement répandue chez les Congolais est devenue la marque de fabrique du savoir-faire italien et de l'ancienne Agip dans mon pays d'origine. Ils sont aux côtés des peuples et des territoires, saisissent leurs besoins tout en poursuivant bien entendu leur 'business' », a dit l'Italo-congolais. Ancien député du Parti démocratique (gauche, parti de l'ancien Premier ministre Matteo Renzi), mais aussi ancien conseiller communal de Rome, Jean-Léonard Touadi reste l'une des figures africaines les plus connues en Italie.

Aujourd'hui affecté à la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture pour le compte du ministère italien des Affaires étrangères, il est convaincu qu'une coopération multipolaire est un atout pour les pays africains. « Je remercie ENI et AGIP pour les bourses d'étude qui ont permis à de nombreux jeunes congolais d'étudier aussi bien dans leur pays, en Europe qu'en Italie. Je n'oublie pas le travail fait pour le développement: distribuer de l'eau; des aides alimentaires; sanitaires et dans tous les besoins de base, qui ne sont rien d'autres que les fondements des droits fondamentaux de la personne ».

Jean-Léonard Touadi plaide résolument pour sa chapelle à deux chambres, le Congo et l'Italie dont il est devenu le héraut, mais ne se lance pas dans un dithyrambe qui escamote les critiques souvent faites au monde du pétrole. Il n'oublie pas les suspicions et parfois l'opacité qui entourent ce secteur. Il est heureux de savoir que la collaboration entre ENI et la FAO a mis au point des projets, abordant les questions de développement à travers l'Afrique, estime-t-il. « Certains ont parlé de 'la malédiction du pétrole'. Mais si tous ces projets sont conduits à bonne fin, ils contribueront au renversement de cette affirmation et conduiront à coup sûr que pétrole et gaz peuvent être une bénédiction », soutient-il.