Congo-Brazzaville: Assainissement - La Coopérative fleur d'Afrique s'engage à maintenir propre l'Avenue Germain Bikoumat

La coopérative compte près de 18 membres qui sont des potiers et les horticulteurs. « Nous sommes repartis par groupe donc désormais chaque vendredi nous allons travailler la main dans la main pour maintenir l'avenue Germain Bikoumat très propre. Nous sommes obligés de la nettoyer même les caniveaux et le sable qui remonte sur la chaussée ", a-t-il ajouté.

En effet, pelles, râteaux, houes et machettes à la main, ces artisans notamment, les jardiniers et les potiers regroupés au sein de la CFA se sont mobilisés le week-end dernier pour assainir le domaine public qu'ils occupent. « Nous exploitons ce domaine depuis quelques années et aujourd'hui l'avenue étant bourrée des herbes, nous avons décidé de mettre la propreté. Nous travaillons en collaboration avec la mairie de Pointe-Noire », a indiqué Faras Louamba.

