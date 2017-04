Congo-Brazzaville: Incendie au Tribunal de grande instance de Gamboma

Contactée par Les Dépêches de Brazzaville une autorité judiciaire sur place explique que les services de la SNE (Société nationale d'électricité) requis pour constat ont indiqué que cette incendie n'est pas lié à un quelconque problème d'approvisionnement en électricité. Tous les soupçons se porteraient en apparence sur l'origine criminelle de cet acte. Par ailleurs, indique-t-on d'une autre source proche du tribunal, la garde du bâtiment n'était plus assurée depuis que le seul gardien employé avait été remercié faute de crédits pour le payer. Il n' y a pas très longtemps, ajoute-t-on, des trafiquants de chanvre indien avaient été interpellés et leur butin entreprosé dans les locaux du tribunal. Ce butin a évidemment brulé dans l'incendie.

D'après des témoins, la seule pièce épargnée par le feu grâce à l'intervention, vers 4 heures du matin, de quelques personnes et personnel du tribunal avec les moyens du bord est la salle d'audiences. Par contre le bureau du président du tribunal, celui du greffier, ceux des juges, des substituts et procureurs, les dossiers administratif, le matériel informatique ainsi que le mobilier en dotation, ont été complètement détruits.

