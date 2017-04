Congo-Brazzaville: Défense - Plusieurs gestionnaires de crédits formés par le commandement

« Messieurs les officiers, notre séminaire a permis une meilleure compréhension des défis et enjeux de la Gar. J'espère que tous aujourd'hui tenant ce fil conducteur qui nous permettra à l'horizon 2020 de nous lancer avec un peu plus d'assurance dans le labyrinthe de la Gar. En attendant, nous devons poursuivre dans nos administrations l'œuvre commencée en nous inspirant des enseignements et supports qui nous ont été donnés », a souligné le commissaire en chef de première classe, Yves Alain Eugène Mpara. Et d'ajouter : « Il faut gagner la bataille de la Gar par l'intériorisation de la maîtrise de ses fondamentaux. Par conséquent, nous devons transformer nos mentalités, notre approche de gestion pour faire de la Gar notre culture de travail. Ainsi, dans nos administrations, la Gar devra désormais guider nos actions au quotidien ».

Organisé par le ministère de la Défense nationale en collaboration avec l'Institut africain de perfectionnement des capacités (IPRC), ce séminaire avait pour but d'amener l'ensemble des cadres notamment des officiers qui opèrent dans le domaine de l'administration au sein du ministère de la Défense nationale à se familiariser avec les techniques et méthodes de la Gestion axée sur les résultats (Gar).

