Congo-Brazzaville: Exploitation forestière - La société Christelle Sarl va investir 22,8 milliards dans l'UFA Tsama-Mbama

L'Etat congolais vient de concéder à la société Christelle Sarl l'exploitation de l'Unité forestière et d'aménagement Tsama-Mbama (Cuvette-Ouest) d'une superficie de 568. 520 hectares. La société qui devra investir en 5 ans 22.827milliards de FCFA, s'est engagée à créer 454 emplois et à financer nombreux projets en faveur des populations locales.

La signature de l'avenant à la convention d'aménagement et de transformation de l'UFA Tsama-Mbama a eu lieu le 14 avril dernier, à Brazzaville, entre les deux parties. L'Etat congolais était représenté par la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, et la société Christelle Sarl par sa directrice générale, Kelly Christelle Sassou N'Guesso.

Sur les 568.520 hectares, dont 341.558 hectares de superficie utile, la société concessionnaire, selon les termes du contrat, y réalisera une production grumière d'un volume de 268.680m3 et des industries de bois d'environ 159.865m3 pour faciliter l'approvisionnement de la chaine de transformation composée d'unités de sciage, de séchage, de récupération et de menuiserie industrielle.

A en croire le directeur général de l'économie forestière, Jacques Ossissou, le processus ayant abouti à l'attribution de cette concession à la société Christelle Sarl, est tout à fait conforme à la procédure légale. Il y a eu avant cette signature, un appel d'offres, des soumissions et une commission forestière d'attribution. « Cet avenant a fait l'objet d'une négociation avec l'ensemble des parties prenantes », a ajouté Jacques Ossissou.

Hormis la construction et l'équipement des écoles des différentes contrées de la Cuvette-Ouest, la société bénéficiaire s'est engagée à entretenir et réhabiliter plus de 400 km de routes tels que les tronçons routiers Tchéré-Tsama1- Obala-Oboko, Tsama1-Ekeyi-Ewo, Mbama-Endeke...

L'entreprise va aussi livrer durant cinq ans des produits pharmaceutiques à hauteur de 10 millions aux structures sanitaires de la Cuvette-ouest ; 400 lits et 400 moustiquaires imprégnées destinés aux personnes vulnérables ; un groupe électrogène à l'hôpital de Mbama etc.

Elle procédera conformément au cahier de charges à l'installation des forages dans neuf villages de la zone ; 4 de la Cuvette-Ouest ; la construction et l'équipement d'un dispensaire aux villages Opanga et Okelataka ; la construction des logements des infirmiers dans les villages Tchéré, Oka-Bambo, Okoba, Opanga, Okelataka et Endeké.

Pour la ministre Rosalie Matondo, ce contrat vise à permettre l'accroissement de la contribution du secteur forestier au PIB et à l'amélioration des conditions de vie des populations. « Il nous a paru nécessaire d'améliorer et de moderniser l'habitat des populations de la contrée, à travers l'acquisition des presses à briques au profit de celles-ci », a-t- elle martelé.

Notons que cette cérémonie de passation de marché s'est déroulée en présence des ministres, du préfet et d'autorités des districts concernés.