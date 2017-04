Cameroun: Campagne de solidarité pour des petits Camerounais souffrant du cœur

Dans tous les cas, l'association garantit quand-même les soins aux enfants les plus pauvres. Une chance pour ces petits malades, qui font parfois de longues distances pour venir se faire diagnostiquer et se faire soigner. Dans la sous-région devrait également fonctionner bientôt un autre centre pédiatrique, à Bangui, avec le savoir-faire italien. Cette structure commence à se concrétiser grâce à la volonté expresse du pape François, frappé par le dénuement de l'hôpital de Bangui lors de son historique visite de novembre 1995 dans la capitale centrafricaine.

Les frais sont causés par la participation de médecins spécialisés, camerounais et étrangers, pour mener à bien ces opérations dont on sait qu'elles sont très délicates. Alors Cuore Fratello a lancé en Italie une campagne de récolte de fonds par téléphone mobile. En composant le numéro d'un opérateur de téléphonie mobile, on donne implicitement son accord pour le prélèvement d'une piécette de monnaie qui peut sauver un enfant camerounais ou d'Afrique centrale, car Shisong a vocation à accueillir les enfants de toute la sous-région.

