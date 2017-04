Algérie: Entretiens entre M. Boutarfa et le PDG de la société espagnole Gas Natural Fenosa

Il a également rappelé la volonté de l'Algérie de mieux valoriser ses ressources: "La politique énergétique algérienne s'inscrit dans une vision à moyen et long termes de transformation de notre pétrole et de notre gaz naturel pour une meilleur valorisation", a affirmé le ministre.

Ils ont aussi fait part de leur volonté "de renforcer ces relations à moyen et long termes à travers la reconduction des contrats d'approvisionnement de gaz et aussi grâce à de nouvelles opportunités de partenariat à explorer", ajoute le communiqué.

Au cours de leur entretien, M. Boutarfa et M. Villaseca ont exprimé leur satisfaction quant aux "relations privilégiées" entretenues entre Sonatrach et GasNatural Fenosa, souligne le ministère.

