Maroc: L'Italien Edoardo Molinari remporte le poignard d'or du Trophée Hassan II

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé la cérémonie de remise des prix du 44ème trophée Hassan II et de la 23ème Coupe Lalla Meryem. Les vainqueurs des deux tournois se sont vu remettre des mains de Son Altesse Royale un poignard d'or et une minaudière.

Dans un classement très serré, le golfeur italien est sorti gagnant du playoff contre Paul Dunne. Au terme de ce duel, l'Italien a rendu une dernière carte de 68, portant son score final à 283 (-9) sur les quatre tours, et devançant l'Irlandais Paul Dunne 283 (-9) et l'Anglais Paul Waring 284 (-8).

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.