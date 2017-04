Ce 16 avril 2017 cela fait 5 ans que le Ministre d'Etat Marafa Hamidou Yaya a été arbitrairement arrêté puis condamné à une très lourde peine de prison pour complicité dite intellectuelle de détournement de deniers publics, après un simulacre de procès qui déshonore l'institution judiciaire camerounaise.

Il est ainsi illégalement détenu dans une cellule infecte du Secrétariat d'État à la défense (le SED de sinistre réputation) en violation flagrante des conventions internationales ratifiées par l'État du Cameroun.

Détenu dans des conditions inhumaines, le Ministre Marafa a de fréquents ennuis de santé qui ébranlent considérablement son intégrité physique et l'exposent à une mort carcérale.

Les organisations de la Diaspora Camerounaise, signataires de la présente déclaration, en collaboration avec ASMA (Action Solidaire pour Marafa), adressent un message d'encouragement, de soutien, et de réconfort moral au Ministre Marafa et à toute sa famille, tout en tirant la sonnette d'alarme en direction de la communauté nationale et internationale.

Considérant :

-Que le Ministre Marafa Hamidou Yaya a été emprisonné sans jugement, et n'a jamais eu droit à un procès libre et équitable

-Qu'il est en réalité victime d'actes de répression qui confinent à une incarcération de nature politique

-Qu'il a été pour cela reconnu prisonnier politique par différentes organisations de défense des Droits de l'Homme et l'immense communauté internationale,

-Que les nombreux appels en faveur de sa libération formulées par des instances telles que l'internationale socialiste, l'ONU, le département d'État américain, etc...sont demeurés inaudibles au Cameroun

-Que y compris la résolution N°22/2016 du Groupe de Travail sur la détention arbitraire de l'ONU appelant à sa libération n'a toujours pas reçu de réponse des autorités Camerounaises

-Que la dégradation de son état de santé devient jour après jour préoccupante,

Nous signataires de cette déclaration :

Exigeons une fois de plus sa libération immédiate et inconditionnelle,

Condamnons l'acharnement répressif dont il fait l'objet de la part du régime de Paul Biya, consistant notamment en son maintien en détention arbitraire malgré son innocence prouvée, sa santé défaillante, les multiples appels internationaux en faveur de sa libération, ceci dans le but macabre et évident de le neutraliser politiquement, voire de l'éliminer physiquement.

Le Ministre Marafa doit pourtant être immédiatement libéré au moins pour raisons humanitaires et sanitaires, afin de pouvoir notamment recevoir au plus vite un traitement adéquat. Pourquoi ce qui est accordé à d'autres par le fait du prince lui est-il donc refusé, alors précisément que Marafa Hamidou Yaya qui n'a jamais voulu se soustraire de la justice de son pays ?

Nous tenons le Président Paul Biya personnellement responsable de cette situation, ainsi que de tout ce qui pourrait arriver au ministre d'État Marafa Hamidou Yaya, si le régime de Yaoundé persiste à lui refuser l'évacuation sanitaire pour raisons humanitaires.

Nous intensifierons nos actions de sensibilisation pacifique sur l'oppression et la répression politique du ministre d'État Marafa Hamidou Yaya ; et appelons toutes les personnes éprises de Justice à se joindre à notre mobilisation nationale et internationale pour sa libération .

Nous lançons en ce sens un appel urgent aux partenaires du Cameroun afin d'user de toutes les possibilités auprès du gouvernement du Cameroun, afin de l'aider à œuvrer pour la justice, c'est-à dire la libération avant qu'il ne soit tard du Ministre d'État Marafa Hamidou Yaya.

Fait à Bruxelles le 16 avril 2017.

- ASMA ,Njayou Fabrice

(Action Solidaire Pour Marafa) (Comité de Libération des Prisonniers Politiques)

- CL2P, Engo Joël Didier

- APJE ,Roufaou Oumarou

( Association pour la Promotion de la Justice et de l'Éducation)

- CEBAPH, Mpasi Fidele

(Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine)

- CERAM, Dassie René

(Cercle des Amis de Marafa)