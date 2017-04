Algérie: Hommage à Mouloud Mammeri et Hassan El Hassani au10e FIOFA

La compétition internationale à ce festival, fondé en 2007 et exclusivement consacré au cinéma dans le pays arabes, est ouverte aux fictions (courts et longs métrages) et aux documentaires.

En célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri (1917-1989), le FIOFA prévoit un hommage à l'écrivain, linguiste et anthropologue ainsi qu'une projection du film "La colline oubliée" adapté du roman éponyme et réalisé en 1996 par le regretté Abderrahmane Bouguermouh.

Alger — Le 10e Festival international d'Oran du film arabe (FIOFA, 21-31 juillet) devra rendre hommage à l'écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri, et le comédien Hassen El Hassani, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

