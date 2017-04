Une situation qui est à la base de profondes perturbations sur le plan macro-économique. Sur le marché des changes, le taux de change s'emballe. Sur le marché des biens et services, le taux d'inflation part en flèches, réduisant chaque jour qui passe le maigre pouvoir d'achat de la population.

Le pays va mal. Non seulement il se trouve empêtrer dans une crise politique difficile à dénouer, son économie chancelle - avec elle, ses finances publiques. Pendant trois mois de règne, Samy Badibanga n'y a apporté aucune solution. Bruno Tshibala ne fera pas mieux - les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il arrive dans la Primature enrobé dans le même moule que son éphémère prédécesseur.

Avec Bruno Tshibala qui arrive au poste de Premier ministre, on craint que le nouveau locataire du n°5 de l'avenue Roi Baudouin se bute à la même difficulté. À moins d'un miracle, on le voit mal placer pour présenter un projet de budget de l'État avant le 15 juin 2017, fin prévue de la session parlementaire en cours.

