Congo-Kinshasa: Raïssa Malou déplore la faible allocation du budget national à la recherche scientifique

Des centres de recherche, des entreprises du domaine y exposent leurs travaux. Plus de 8 000 visiteurs dont essentiellement des élèves du primaire et du secondaire y sont attendus jusque mardi 18 avril.

Pour Raissa Malou, directrice de l'ASBL « Investing in people », la recherche scientifique ne suscite pas encore beaucoup d'intérêts en République démocratique du Congo (RDC) et seulement 1% du budget national y est consacré.

La quatrième édition de la semaine de la science et des technologies s'est ouverte lundi 17 avril à Kinshasa. Organisée par l'ONG « Investing people », cette activité est placée sous le thème de la communication et a pour but de développer la culture scientifique, promouvoir le savoir-faire et susciter des vocations.

