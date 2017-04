Maroc: Conférence annuelle de la femme marocaine et africaine opérant dans les métiers liés à la mer

Women's International Shipping and Trading Association (WISTA Morocco) organise du 20 au 22 avril courant à l'Institut de formation portuaire à Casablanca, la 2ème édition de la Conférence annuelle de la femme marocaine et africaine opérant dans les métiers liés à la mer sous le thème «Gouvernance des femmes : force et fierté du genre dans l'industrie maritime».

Au programme de cette manifestation figurent des conférences, formations, signatures de conventions de partenariat, remise de WISTA Morocco Awards, Visite du port de Casablanca, entre autres.

WISTA est un réseau international de femmes occupant des postes de responsabilité dans le domaine du transport maritime et ses activités connexes. Créée en 1974 en Angleterre, WISTA existe dans 36 pays dont seulement 3 en Afrique (Maroc, Nigeria et Ghana) et compte plus de 2000 membres répartis sur les différents continents.

Elle est affiliée à l'Association "WISTA International » et son objectif est d'être le principal réseau marocain de femmes exerçant dans le secteur maritime, portuaire et assimilés (logistique, transport, pêche... ) constitué en tant qu'organisation professionnelle de très haut niveau qui met l'accent sur l'amélioration des niveaux de compétence de ses membres.

"WISTA Morocco" a pour mission principale de favoriser le développement professionnel des femmes exerçant dans le secteur maritime, portuaire et assimilés (logistique, transport,etc.) par l'échange et le partage d'idées, la promotion du "networking", et l'influence du monde socio-professionnel pour une reconnaissance du rôle et du statut des femmes travaillant dans les secteurs en question.