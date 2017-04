Cameroun: Affaire Ibrahim Belo - La part de vérité de Ibrahim Belo

Avant d'entrer dans le vif de la version de IBRAHIM BELO, le collectif SAUVONS IBRAHIM BELO tient à vous informer que compte tenu du fait que notre mission ne se limitera pas seulement au niveau de IBRAHIM, puisque plusieurs camerounais comme lui sont victimes des abus de toute nature , a changé sa dénomination en LE COLLECTIF PLUS JAMAIS ÇA .

Avant d'entrer dans le vif de la version de IBRAHIM BELO, Le collectif SAUVONS IBRAHIM BELO tient à vous informer que compte tenu du fait que notre mission ne se limitera pas seulement au niveau de IBRAHIM, puisque plusieurs camerounais comme lui sont victimes des abus de toute nature , a changé sa dénomination en LE COLLECTIF PLUS JAMAIS ÇA . C'est dire comment nous nous sommes engagés à dire plus haut ce que les camerounais ressentent plus bas.

QUE DIT IBRAHIM BELO ? VOICI LA RÉPONSE À CETTE QUESTION

Fils de Mr Bello et Mme Habiba SAIDOU, Ibrahim Belo âgé de 17 ans est orphelin des deux parents à l'âge de 10 ans . Malgré le fait qu'il ne soit pas totalement sorti du traumatisme, nous avons eu quelques discussions avec lui ce jour. Il nous apprend qu'il est quittè de Biakoa par Mbangassina où il vit avec son cousin Soulé Yougouda le 5 février 2017 avec la somme de 20.000 FCFA qui devait lui permettre de se rendre dans son village à Mapoutcho par Banyo. C'est ce même 5 février que le malheur frappe Ibrahim Belo à Ombessa. Il est placé avec son sac de voyage qui contenait son acte de naissance à côté d'un véhicule appartenant à un auxiliaire de justice aussitôt on va l'accuser de voleur. Il sera conduit au poste de police où il subira une pratique semblable à celle de la chaise électrique.

Sackis ainsi que ses complices qui n'appartiennent pas au corps de la police vont le torturer pour le passer à l'aveu. Il essaye de leur expliquer qu'il ne sait pas conduire la voiture ni pédaler un vélo mais personne ne lui accorde le violon. On va ôter son t-shirt et son pantalon qui contenait son argent de transport puis lui verser de l'eau au corps. Dans la nuit, Il se se fera électriser. On va appliquer une balle sur sa main gauche qui sera menottée à la fenêtre. Son pied sera ligoté à base d'une corde en caoutchouc. Son argent et son sac vont disparaître on va l'abandonner dans la rue avec ses blessures jusqu'à ce que survienne un bienfaiteur qui le conduit à l'hôpital d'ombessa. Son récit sera interrompu par les larmes. Il ne fait que remercier Dieu pour lui c'est un miracle. Il ne peut pas reconnaître ses bourreaux. Il vaut la peine de mentionner qu'en ce qui concerne les enquêtes, une mission de la police des polices a effectué jeudi dernier une descente sur Biakoa pour se renseigner sur le comportement de IBRAHIM puis poursuit les investigations à Ombessa.

Nous avons appris qu'une quête est ouverte à l'hôpital central de Yaoundé où des députés ont déposé une somme de 300.000 FCFA mais sa gestion reste opaque dans la mesure où la famille ne reçoit aucune notification.

Nous remercions Kelly Nanga qui s'est joint à nous ce jour pour nous accompagner à l'hôpital.

Nous vous prions de continuer à vous mouvoir pour lui apporter vos aides car la phase la plus cruciale est celle après sa guérison car il sera question de lui apporter une rééducation et une insertion socio-professionnelle pour qu'il ne souffre pas quelques temps après . Vous pouvez faire vos dons dans ce compte leetchi destiné à ceux qui ont une carte bancaire en ouvrant ce lie:

https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/17851755/dbb75166

ou en contactant le numéro 00 237 699 217 624 pour les transactions via mobile